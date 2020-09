Parrot approuvé par le DoD

Drone de reconnaissance.

Lancé il y a plus d'un an, le programme SSR de l'armée américaine, pour Short Range Reconnaissance, vise à identifier des drones de petite taille, pouvant être mis en œuvre par les opérationnels et garantissant la sécurité des données. L'idée est ainsi de pouvoir trouver une alternative aux drones de DJI ayant présenté, selon les autorités américaines, des failles d'un point de vue sécurité numérique. C'est donc dans ce cadre que Parrot, aux côtés de quatre autres entreprises (Altavian, Skydio, Teal et Vantage Robotics) a été sélectionné.



Sécurité.

Alors que les mini-drones de reconnaissance se développent largement dans les opérations militaires, le critère numéro 1 de l'armée américaine était la sécurité du système. Un enjeu qui touche plus généralement les agences fédérales du gouvernement américain, ayant ainsi abouti au programme Blue sUAS, qualifié de spin off du SSR, et concentré particulièrement sur la sécurisation des systèmes.



Innovation.

En ayant été sélectionné, Parrot et son drone Anafi figureront désormais sur la liste approuvée de la GSA (general services administration). Le DoD américain s'est félicité de l'aboutissement de ce processus, permettant ainsi de faire entrer des petites entreprises dans la sphère de défense et ainsi de favoriser une innovation ouverte. Une stratégie également adoptée par le Ministère des Armées français, notamment avec l'AID (agence d'innovation de défense). Les armées se tournent ainsi de plus en plus vers les start-up et PME pour certains systèmes, dont les drones, à l'instar de Novadem qui fournit des drones NX70 à l'armée de Terre.

