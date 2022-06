Paris-CDG élu meilleur aéroport européen par Skytrax

Excellente nouvelle pour l'aéroport Paris-CDG. La plateforme du nord parisien vient de décrocher le place de "meilleur aéroport européen", selon le classement Skytrax 2022. L'aéroport pointe désormais à la sixième place du top 100 des aéroports mondiaux et gagne neuf places par rapport à 2021. Une belle progression depuis que la plateforme parisienne a intégré le top 100 en 2014, à la 94eme position. Rappelons que Paris CDG a continué ses grands travaux pendant la pandémie, avec la jonction entre les terminaux 2B et 2D, la réhabilitation totale du terminal 2G transformé par la designer Dorothée Meilichzon. D'ici décembre, le terminal 1 rouvrira avec une nouvelle salle d'embarquement de 34 000 m2 issue de la liaison de trois des sept satellites internationaux.

Paris-Orly remonte fort aussi

Paris-Orly se place quant à lui au 46eme rang mondial (contre 73eme en 2021) et 4eme pour la région Europe de l'Ouest. En plus des deux aéroports parisiens, plusieurs autres plateformes du groupe ADP se placent dans le top 100 mondial. L'aéroport de Delhi pointe en 37eme position mondiale et gagne huit places. Hyderabad est en 63eme position (+ 1 place), et l'aéroport de Médine est en 58eme position (+10 places). Par ailleurs, l'aéroport d'Almaty se place au troisième rang des aéroports d'Asie Centrale, l'aéroport de Santiago du Chili arrive au sixième rang des meilleurs aéroports d'Amérique du Sud, les aéroports Indira Gandhi à Delhi et Rajiv Gandhi à Hyderabad (GMR) se classent respectivement à la 1ere et à la troisième place des aéroports d'Inde et d'Asie du Sud. Enfin, deux aéroports gérés par TAV Airports se classent parmi les meilleurs aéroports d'Europe de l'Est : Tbilissi (5eme place) et Batumi (6eme place).