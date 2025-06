Paris Air Show 2025 : TotalEnergies mise sur une production d'un demi-million de tonnes de SAF en 2028

Dans le cadre de l'édition 2025 du Salon aéronautique du Bourget, TotalEnergies a fait un point sur ses objectifs en termes de production de SAF ("Sustainable aviation fuel" ou "carburant d'aviation durable). Dès 2028, le raffineur se dit être en mesure de produire plus d'un demi-million de tonnes par an de carburant d'aviation durable pour répondre à l'augmentation du mandat d'incorporation européen fixé à 6% à l'horizon 2030. TotalEnergies estime qu'il sera en capacité de fournir en SAF plus de 10% des volumes de jet fuel qu'elle commercialisera en Europe, et sera donc en avance sur les exigences du mandat d'incorporation.

TotalEnergies va pour cela s'appuyer sur différents sites de production en France et en Europe :

À la bio-raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) : Grâce à un investissement de 500 millions €, TotalEnergies transforme son site en plateforme zéro pétrole comprenant notamment une bio-raffinerie d’une capacité de production de 230 000 tonnes/an de SAF qui entrera en production en 2026. TotalEnergies est associé à SARIA, leader européen de la collecte et la valorisation de matières organiques, qui fournira la majorité des matières premières.



Grâce à un investissement de 500 millions €, TotalEnergies transforme son site en plateforme zéro pétrole comprenant notamment une bio-raffinerie d’une capacité de production de de SAF qui entrera en production en 2026. TotalEnergies est associé à SARIA, leader européen de la collecte et la valorisation de matières organiques, qui fournira la majorité des matières premières. A la bio-raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) : Le site produira 15 000 tonnes/an de SAF cette année pour approvisionner les aéroports de la région Sud.



Le site produira de SAF cette année pour approvisionner les aéroports de la région Sud. À la raffinerie de Normandie : TotalEnergies y a démarré la production de SAF par co-processing , un procédé de production qui permet de traiter en même temps des carburants aériens fossiles et de la biomasse dans une unité de raffinage conventionnelle. La capacité de production du site est de 160 000 tonnes/an .



TotalEnergies y a démarré la production de SAF par , un procédé de production qui permet de traiter en même temps des carburants aériens fossiles et de la biomasse dans une unité de raffinage conventionnelle. La capacité de production du site est de . A la raffinerie d’Anvers, en Belgique : Un premier projet de 50 000 tonnes/an de SAF par co-processing est mis en œuvre dès cette année. La capacité de production sera portée par la suite jusqu’à 80 000 tonnes/an.



Un premier projet de de SAF par est mis en œuvre dès cette année. La capacité de production sera portée par la suite jusqu’à A la raffinerie de Leuna, en Allemagne : un projet de production par co-processing de 50 000 tonnes/an est prévu pour 2026

TotalEnergies a aussi conclu de nombreux partenariats avec des compagnies aériennes, dont notamment :

Air France-KLM avec laquelle TotalEnergies a conclu un important contrat de fourniture de SAF portant sur la livraison de jusqu’à 1,5 million de tonnes sur 10 ans . Il s’agit d’un des plus importants contrats d’achat de SAF signés par le groupe aérien franco-néerlandais.



avec laquelle TotalEnergies a conclu un important contrat de fourniture de SAF portant sur la livraison de jusqu’à . Il s’agit d’un des plus importants contrats d’achat de SAF signés par le groupe aérien franco-néerlandais. Volotea qui s’est également engagée à s’approvisionner en SAF auprès de TotalEnergies afin de réduire l’empreinte carbone de ses vols au départ de plusieurs aéroports français, et ce jusqu’en 2029.

Par ailleurs, TotalEnergies met à disposition des carburants aériens incorporant du SAF dans plusieurs aéroports français, notamment à Bordeaux, Toulouse, Paris-Le Bourget, Clermont-Ferrand et Saint-Nazaire.

TotalEnergies noue également des partenariats avec des industriels de l’aéronautique pour accélérer la décarbonation du secteur. Ces partenariats jouent un rôle essentiel dans la compréhension de l’impact de la composition des carburants d’aviation durable sur les aéronefs, en particulier pour des taux d’incorporation supérieurs à 50 %. Parmi eux :