Paris Air Show 2025 : emballement sur les commandes à venir

L'Inde comme lors de l'édition 2023 du Paris Air Show ?

En 2023, Airbus avait fini le Paris Air Show avec plus de 820 commandes, grandement aidé par les compagnies aériennes indiennes et notamment IndiGo avec un contrat historique portant sur 500 appareils de la famille A320neo tandis que Air India confirmait des annonces faites plusieurs mois auparavant pour 140 Airbus A320neo. L'Inde fera-t-elle, à nouveau, sensation pendant le Paris Air Show 2025 ? IndiGo devrait officialiser une commande pour 30 A350-900 supplémentaires. Mais, il se dit aussi que le transporteur regarde du côté des avions régionaux, de type Embraer ou A220, tout comme Air India qui serait en discussion pour un nouveau lot de 200 mono-couloirs.

L'Arabie saoudite pour gonfler les totaux ?

Autres annonces de commandes qui circulent à quelques jours de l'ouverture du Paris Air Show 2025, celles que ferait la jeune compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air pour 25 Airbus A350-1000 ou encore le loueur saoudien AviLease qui signerait pour 40 A320neo ou 30 A320neo et 10 A350 Fret. Il est intéressant de constater que Boeing n'est jamais cité dans ces futures commandes potentielles. Or, le constructeur américain ne viendra pas la besace vide au Salon du Bourget. Le constructeur brésilien Embraer non plus.

Et tous les autres : Ethiopian Airlines, AirAsia, Royal Air Maroc ...... ?

Parmi les noms avancés, on retrouve Ethiopian Airlines qui a exprimé un besoin pour 20 mono-couloirs de type Embraer E190/195-E2 ou A220; Royal Air Maroc également tandis que AirAsia, qui a adopté un profil moins flamboyant depuis la sortie de la pandémie, chercherait au moins 100 jets régionaux, une façon de remplacer les A320neo qu'elle ne prendra pas ? Il reste, bien entendu, les loueurs d'avions qui ne manqueront pas de se manifester.