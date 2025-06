Paris Air Show 2025 : CAE anticipe un besoin de 1,5 million de professionnels de l'aérien d'ici dix ans

A l'occasion de l'édition 2025 du Salon aéronautique du Bourget, la firme canadienne CAE a dévoilé son "Aviation Talent Forecast" pour les dix années à venir. L'étude prévisionnelle anticipe un besoin mondial de 71 000 contrôleurs aériens. Elle prévoit aussi un besoin global de 1 292 000 personnels d'aviation commerciale : 267 000 pilotes, 347 000 techniciens de maintenance aérienne, et 678 000 PNC, avec la plus forte proportion requise pour le marché très dynamique d'Asie-Pacifique. CAE anticipe des besoins supplémentaires pour 102 000 personnels d'aviation globalement, avec 33 000 pilotes et 69 000 techniciens de maintenance.

Croissance à deux chiffres pour la croissance de la flotte globale d'avions d'ici dix ans

« Le besoin de 1,5 million de nouveaux professionnels de l'aviation d'ici 2034 est stimulé par une demande record de transport aérien et par une importante vague de départs à la retraite attendue dans toutes les catégories. Alors que les flottes d'avions commerciaux et d'affaires devraient connaître une croissance à deux chiffres au cours des dix prochaines années, l'industrie doit prendre des mesures pour attirer, former et fidéliser le personnel. Des professionnels de l'aviation hautement qualifiés ne sont pas seulement indispensables à la sécurité du système de transport aérien, ils constituent le fondement de l'expansion et de la résilience du secteur mondial de l'aviation », explique Marie-Christine Cloutier, vice-présidente – Stratégie, Performance, Services de la circulation aérienne et Marketing chez CAE.