Paris Air Show 2025 : Airbus "tout proche" d'un premier client pour son ravitailleur MRTTneo

Airbus MRTT+ ou MRTTneo : vers une production du premier exemplaire en 2028

Lancé en 2024, lors du Farnborough Airshow ou Salon de Farnborough, l'avion ravitailleur Airbus MRTT+ ou MRTTneo semble être sur le point d'enregistrer son premier client. "Nous sommes tout près avec une production envisagée du premier exemplaire en 2028", a indiqué Jean-Brice Dumont, directeur "Puissance aérienne" d'Airbus Defence & Space, lors d'une rencontre avec la presse au Paris Air Show 2025 ou Salon du Bourget 2025. La demande pour les avions ravitailleurs est "en forte augmentation" et Airbus commence à augmenter progressivement la production pour atteindre un rythme de quatre à cinq appareils par an.

La cellule de l'A330-800 et les moteurs Trent 7000

Le MRTT+ s'appuie sur la cellule de l'Airbus A330-800 et les moteurs Rolls-Royce Trent 7000. La première génération repose sur le binôme A330-200 et les moteurs Trent 700. Avec des moteurs moins gourmands en carburant avion et un rayon d'action supérieur de plus de 1 000 km, la nouvelle génération permet une autonomie ou une capacité de projection supérieure.

Encore 18 de la première génération à livrer

A fin mai 2025, Airbus Defence & Space avait encore 18 appareils de la première génération à livrer. Ce qui donne encore quatre ans de visibilité au rythme de 4 à 5 appareils par an. Sans oublier les premiers MRTT+ à venir.