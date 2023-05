Outremer : l'idée d'une "super-compagnie" refait surface

Est-ce que le transport aérien est un éternel recommencement ? C’est ce que l’on pourrait croire au vu des informations qui ont été données par le quotidien « Le Monde », le 3 mai dernier. Selon le journal, « un fonds d’investissement travaillerait à la fondation d’une société, dont il détiendrait la majorité du capital et qui regrouperait Air Caraïbes, Corsair et Air Austral. Les trois acteurs se verraient octroyer une participation au prorata de leur importance ». Le fait que ce projet de « super-compagnie » soit déjà désigné du nom « d’Air Outremer » n’est peut-être pas tout à fait un hasard.

Le précédent d'AOM

En effet, pour les plus anciens connaisseurs du transport aérien français, une première « Air Outre Mer » avait été créée en 1990, à l’initiative du réunionnais René Micaud, avant qu’elle devienne AOM French Airlines, ou plus simplement AOM en 1991, après une fusion avec la compagnie Minerve. Pendant dix ans, la compagnie avait desservi l’outremer (Antilles et Réunion, mais aussi Guyane, Polynésie et Nouvelle-Calédonie), plus une quinzaine d’autres destinations internationales, avant qu’elle rentre à partir des années 2000 dans l’orbite du groupe Swissair, qu’elle fusionne ses activités avec Air Liberté et Air Littoral, avant de devenir Air Lib et finir liquidée en 2003.

Interrogé par le Monde, Pascal de Izaguirre, actuel patron de Corsair, ne s’est pas opposé à l’idée. « La consolidation est en marche. Elle est inévitable. Cela créerait des synergies et des économies d’échelle ». Un temps, on aurait pu croire qu’un mariage allait être possible entre Corsair et Air Austral, alors que les deux compagnies étaient sorties très affaiblies de la période du Covid-19, mais la fusion était tombée à l’eau. Air Austral, qui avait accumulé une dette de plus de 300 millions d’euros en 2022, a finalement été reprise par un consortium d’actionnaires réunionnais et le 6 janvier 2023, la Commission européenne a donné son accord à une aide de l’Etat français de plus de 137 millions d’euros à la compagnie réunionnaise en difficultés. Mais, quand on se rappelle que lors des discussions en 2020 avec les actionnaires de Corsair, le personnel d’Air Austral était très opposé à une éventuelle fusion, craignant de disparaître purement et simplement, il serait étonnant qu’il soit mieux disposé pour entrer dans une nouvelle nébuleuse intégrant les trois compagnies principales desservant l’outremer français. De son côté, Air Caraïbes qui, bien qu’en meilleure santé financière que ses consoeurs, cherchait aussi des nouveaux partenaires, avait un temps convolé avec le groupe CMA-CGM qui avait annoncé son intention de prendre 30% du capital du pôle aérien du groupe Dubreuil. Mais à la fin de l’année 2020, les discussions ont été suspendues.

Air France prête à entrer dans la danse

Toute la question est de savoir si l’hypothétique constitution de ce nouveau pôle aérien pourrait se faire sans qu’Air France ne réagisse. Et elle semble s’être déjà pré-positionnée. Lors de la présentation des derniers résultats annuels, Ben Smith, directeur général du groupe Air France-KLM a été clair sur une volonté d’entrer dans la consolidation : « Avoir quatre compagnies sur un seul réseau, des compagnies qui sont assez petites, ce n’est pas le plus optimal pour nous, ni pour les passagers. Existe-t-il une option qui pourrait être intéressante pour nous et les autres opérateurs ? C’est quelque chose qu’on étudie ».