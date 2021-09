Orchestrer vos données aéronautiques

Confrontée à des défis mondiaux tout à fait différents de ceux que les fabricants avaient à relever par le passé, cette industrie intégrera de nouvelles technologies à un rythme accéléré pour rendre les opérations plus efficaces, dans le but suprême de rendre tous les processus plus intelligents et plus souples sur le long terme.

Débutant en septembre, l'Airshow World Tour de Hexagon traitera des défis et solutions spécifiques à l'aéronautique dans le cadre de son évolution. Diffusé depuis Toulouse, puis les Etats Unis et Singapour, cet événement numérique, qui inclut des présentations attrayantes par des leaders d'opinion du secteur et des informations détaillées sur l'intégration d'outils pour une fabrication plus intelligente , offrira un aperçu détaillé sur la manière dont les données peuvent être exploitées efficacement pour garantir la qualité des processus et produits, de la conception à la MRO.

Pour assurer une fabrication efficace de pièces aéronautiques complexes, il faut comprendre la cause de problèmes et savoir les gérer avant qu'il n'en résulte du rebut coûteux. Ces imperfections ne sont pas seulement pas le reflet d'une utilisation inefficace de matériaux souvent onéreux, mais occasionnent aussi une perte de temps, d'énergie et de talents. L'exploitation d'une technologie de numérisation qui aide à identifier et à corriger les erreurs à un stade précoce du développement et la fabrication, aboutit à un gain de productivité et en définitive à une réduction des coûts.

Hexagon utilise dorénavant ses équipements de métrologie pour capturer la réalité par balayage laser afin de recueillir des nuages de points qui forment la base de jumeaux numériques. Ces jumeaux numériques sont ensuite utilisés en comparaison des modèles nominaux des pièces et sous-ensembles.. En cas de détection d'erreurs, la simulation est utilisée pour étudier plusieurs scénarios de correction qui permettent d’éclairer les opérateurs et manageurs dans leurs décisions. Pour finir, ces connaissances peuvent être appliquées pour effectuer par exemple des corrections d'usinage en temps réels et fournir aux opérationnels davantage de visibilité sur leurs outils et procédés.

Créer et opérer son jumeau numérique en trois étapes :

1. Capturer la réalité : Des environnements de fabrication complets peuvent être reconstitués numériquement par la collecte de données de machines et de systèmes physiques et numériques, afin que les processus de fabrication puissent être adaptés à des besoins spécifiques.

2. Simuler et analyser : La simulation peut être utilisée pour prendre des décisions rapidement lors du développement ou pour corriger des processus existants, par exemple en générant un nouveau G-code.

3. Enrichir ses opérations : Les données peuvent être traitées, filtrées et dirigées là où elles aident le mieux les fabricants à visualiser des processus, identifier des tendances et corriger le cours des opérations si nécessaire.

Certains jumeaux numériques sont simplement utilisés pour recréer des modèles 3D manquants, aider les ingénieurs à modifier les conceptions sans tester des prototypes physiques coûteux, alors que d'autres veillent à prévenir des collisions pendant l'usinage de pièces complexes avec des équipements complexes et onéreux, et analysent visuellement les causes de problèmes en temps réel.

Alors que le concept du jumeau numérique est relativement simple, ces modèles complexes et très efficaces sont plus faciles à générer en théorie qu'en pratique. Un grand défi dans l'utilisation efficace d'un tel modèle, est le coût et la complexité de leur alimentation en données cohérentes, de haute qualité, nécessaires pour prendre des décisions éclairées. De même, en raison de la variété des systèmes et de la longue durée de vie des machines de fabrication, il peut être difficile de connecter les modèles numériques à l'équipement de fabrication et de métrologie, ainsi qu'aux logiciels de gestion du cycle de vie du produit (PLM), aux systèmes de pilotage de la production (MES) et aux solutions de gestion d'entreprise (ERP). Si la transmission des données entre les systèmes est insuffisante, les jumeaux numériques ne disposeront pas des informations nécessaires pour être aussi performants que prévu, parce qu'il leur manquera des données contextuelles pour optimiser les workflows d'ingénierie, de fabrication et de qualité.

S'appuyant sur sa connaissance de l'aéronautique, la division Manufacturing Intelligence de Hexagon a développé la plateforme numérique SFx pour aider les fabricants dans ce secteur à collecter et à exploiter les données tout au long du processus de fabrication. En reliant les systèmes IT et OT (technologies de l'information et opérationnelles), de la planification à l'inspection, la plateforme SFx a été conçue pour fournir une source fiable, précise, unique, d'informations applicables.

Usiner une pièce aéronautique en boucle fermée

Dans un système d'usinage à commande numérique (CN) à circuit fermé, les courbes d'usinage sont analysées et, lorsque des pièces fabriquées commencent à être hors tolérance, la commande de la machine adapte automatiquement la trajectoire de l'outil pour compenser le changement des dimensions de l'outil de coupe. Outre la prévention d'erreurs et l'assurance d'une qualité constante, cette technologie présente un intérêt particulier pour l'aéronautique, où des pièces complexes sont usinées avec des équipements et matériaux coûteux.

Pour pérenniser encore plus les investissements dans des systèmes élaborés, entre autres des machines-outils multicanaux et multitâches, il est possible d'utiliser un logiciel de vérification d'usinage avancé pour simuler les caractéristiques en temps réel d'environnements d'usinage complets. La simulation et la vérification de programmes à commande numérique (CN) pour machines-outils complexes, y compris celles à cinq axes, garantissent un usinage sans collision tout en optimisant la durée du cycle et en réduisant ou éliminant le rebut. Le logiciel de simulation de fabrication de Hexagon, NCSIMUL, facilite aussi l'échange d'informations via des interfaces CFAO (conception et fabrication assistées par ordinateur) et permet d'importer toutes données FAO existantes pour la simulation.

Les solutions de métrologie de Hexagon, telles que le palpage et la numérisation 3D intégrés, simplifient et accélèrent le contrôle et l'alignement des éléments du fuselage et du cadre du moteur lors de l'usinage, ce qui rend faciles la détection automatique d'écarts et leur correction immédiate.

Alors que les systèmes de métrologie capturent la réalité et créent des jumeaux numériques de pièces et de processus, les logiciels de simulation structurelle de Hexagon, comme MSC NASTRAN Analyse par éléments finis (FEA) et MSC Apex , simulent les effets de conditions réelles. Les contraintes et distorsions générées par des facteurs comme l'enlèvement de matériau et les vibrations de machine, par exemple, peuvent être analysées de façon précise par le logiciel, et des trajectoires d'outil optimales peuvent être créées par la suite pour réduire les effets négatifs.

Le logiciel SFx de Hexagon, qui orchestre les flux de travail et offre des fonctionnalités avancées de traitement de données, est une plateforme centrale d'informations faciles d'accès, qui réunit des données sur la conception, la simulation et la fabrication. D'autres fonctionnalités Hexagon, comme la Commande intelligente de machine (IMC), permettent de calculer et de simuler des scénarios d'usinage optimaux, d'afficher des notifications spécifiques et des tableaux de bord pour divers utilisateurs opérationnels et responsables. Elles fournissent aussi aux systèmes informatiques des clients un accès total aux données et aux résultats opérationnels minimum requis.

Alors que la gamme étendue de Hexagon peut s'interfacer avec toutes les fonctionnalités logicielles et matérielles intégrées dans cette solution complète, elle tient aussi compte des ressources et processus existants des avionneurs et propose des solutions sur mesure réunissant le meilleur des deux mondes pour optimiser l'usinage.

De la même manière, Hexagon propose 7 autres solutions d’orchestration aéronautiques pour améliorer la conception et la fabrication afin de réduire les coûts du secteur aéronautique et de le rendre plus durable.

Alors que l'aéronautique se prépare à la fabrication post-COVID et cherche à développer et à réaliser des avions plus durables et plus performants, les technologies reliant les informations gagneront en importance pour établir des processus de haute qualité assurant la fabrication de pièces sans défaut.

Les opérateurs peuvent analyser plus facilement les données lors des phases de conception, de fabrication et d'inspection, en utilisant des séquenceurs de tâches et des logiciels analytiques qui les aident à prendre des décisions éclairées et à réduire ainsi les frais de développement et de fabrication, de même que le délai de mise sur le marché. En utilisant ces outils, ils bénéficient d'un environnement de fabrication plus efficace et flexible, où ils peuvent produire l'avion de demain et répondre aux souhaits des passagers en matière de respect de l’environnement.

Pour en savoir plus sur l'Airshow World Tour de Hexagon, rendez-vous sur : https://events.bizzabo.com/hexagonairshowworldtour/home