Opération Chammal : retour des Awacs

Le come-back des Awacs.

Le Ministère des Armées a annoncé le 12 mars le retour des Awacs sur le théâtre de l'opération Chammal. Un E3-F a ainsi été déployé au Qatar, sur la base aérienne d'Al-Udeid. « Après une préparation minutieuse, la première mission opérationnelle a été réalisée et ce détachement participe désormais activement à la lutte contre Daech au sein de l'OIR » (opération inherent resolve), décrit le MinArm.





Premières sorties de l'E-3F.

Arrivé au Levant le 1er mars, l'AWACS et son équipage ont mené une première mission dès le 5 mars, « suivie trois jours plus tard par une deuxième sortie », révèle l'Etat-Major des Armées. Un rythme de vol qui se poursuit par ailleurs afin de pouvoir appuyer les forces de la coalition via la collecte de renseignements cruciaux. « L'objectif est de conduire des missions de détection avancée et de commandement et contrôle (C2), d'enrichir et analyser la situation aérienne et renforcer le dispositif de la coalition en appuyant les opérations en cours », détaille le Ministère des Armées. L'AWACS, notamment grâce à son radôme, permet de détecter les aéronefs évoluant dans l'espace aérien et d'appuyer les troupes au sol. « Il dispose d'une grande endurance, accrue par sa capacité de ravitaillement en vol compatible avec de nombreux types d'aéronefs ravitailleurs », complète le MinArm.