Opération Barkhane : l'après Mali se dessine

Mirage 2000D et drones MQ-9 Reaper

A l’issue du retrait du Mali, la France ne conservera plus que 2300 à 2500 militaires au Sahel, commandés par le général Bruno Baratz, l’actuel chef des forces spéciales terre. La France disposera d’environ un millier de militaires au Niger et l’Etat-Major des Armées n’envisage pas à ce stade d’évolution significative. Son principal facteur d’attrition des groupes armées terroristes persistera avec 6 Mirage 2000D (dont une partie actuellement desserrés à N’Djamena pour faire de la place à Niamey) et 6 drones Reaper, mais sans actions possibles au Mali. La France s’interdit officiellement tout droit de suite.

Encore quatre Caïman à Niamey

Huit hélicoptères de Barkhane (4 Tigre et 4 Caïman) précédemment à Gao sont désormais basés à Niamey. L’EMA estime qu’il en restera au moins quatre Caïman « pour les missions de MEDEVAC », soit à peine moins que du temps où 2000 soldats opéraient au Mali. Ces hélicoptères ne serviront plus qu’au profit des quelque 300 militaires d’un demi-bataillon servant à la formation des forces nigériennes. Le Tchad conservera des effectifs, environ 700 à 1000 militaires, et le solde sera constitué des forces spéciales de la TF Sabre (moins d’une dizaine d’aéronefs, une demi-douzaine de groupes action) qui devra peut-être réduire la voilure.



Un dispositif qui reste riche

Afin de faire de la place dans une zone qui ne comporte pas de vraie marge de manœuvre, l’Armée de l’Air et de l’Espace devrait aussi stationner en permanence un avion de transport en Côte d’Ivoire (sans doute un Casa), ce qui n’était plus arrivé depuis des années. Globalement et tel que présenté ce jour en tout cas, ce dispositif reste très riche, alors même que la principale zone de combats, au Mali sera interdite aux Français, sous un gros mois. Ce qui posera clairement un problème pour la réassurance de la Minusma à laquelle contribuait la 3D française. Et peut-être des questionnements parmi les groupes politiques nouvellement élus à l'assemblée nationale.