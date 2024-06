oneworld fête ses 25 ans d'existence à Dubaï

Dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'IATA (Association internationale de transport aérien), l'alliance oneworld a célébré son 25eme anniversaire. C'est en effet le 1er février 1999 que l'alliance s'est créée, deux ans après la création de Star Alliance (14 mai 1997) et un an avant celle de Skyteam (22 juin 2000). En 1999, les compagnies fondatrices étaient American Airlines, British Airways, Cathay Pacific et Qantas, et depuis sont arrivées dans l'alliance les compagnies Alaska Airlines, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian et Sri Lankan Airlines. Et en 2025, la taille de l'alliance globale fera plus que tripler par rapport à sa taille initiale, avec l'intégration de Oman Air et de Fiji Airways, en tant que membres à part entière.

Plus de 9 milliards de passagers transportés depuis la création

A présent, les compagnies membres de oneworld opère plus de 4,5 millions de vols annuels, transportant plus de 500 millions de passagers, dont 212 membres du programme de fidélité de l'alliance. Oneworld exploite une flotte cumulée de plus de 3 400 avions, et opère un total de 13 000 vols quotidiennement. Au total, plus de 9 milliards de passagers ont voyagé à bord des compagnies membres de l'alliance depuis sa création il y a 25 ans. Oneworld a ouvert plutôt dans l'année ses premiers nouveaux salons premium à Amsterdam-Schiphol et à Seoul-Incheon. Déjà plus de 45 000 passagers ont expérimenté la nouvelle offre de salons premium de oneworld, lancée en collaboration avec Swissport et ASPIRE Airport Lounges. L'alliance va continuer à développer sa nouvelle offre dans son réseau de 700 salons à travers le monde.