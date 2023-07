Obus à sous-munitions américains en Ukraine : armes efficaces ou armes sales ?

Les médias américains, via de nombreuses sources, peuvent confirmer que les États-Unis vont prochainement envoyer des obus de 155 mm de type DPICM (Dual Purpose Improved Conventionnal Munitions). Il ne s’agira plus de frapper une cible avec précision mais de traiter une large zone grâce à des sous-munitions aux capacités duales (antiblindage et antipersonnelle). Cependant, toutes les sous-munitions n’explosent pas et deviennent un danger pour les soldats mais aussi par après, pour les civils.