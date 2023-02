Nucon Alkan Aerospace devient Nucon Aresia Aerospace

ARESIA : un groupe civil et de défense

ARESIA est un groupe civil et de défense, qui se positionne comme un équipementier de référence pour des assemblages complexes pour l’aéronautique civile, notamment des commandes de vol, mais aussi sur les systèmes d’emport et de délestage pour les aéronefs militaires, dont les systèmes de cibles pour l’entrainement au tir aérien, les munitions, ainsi que les réservoirs de carburant. ARESIA est au service des grands donneurs d’ordre de l’industrie aéronautique comme Airbus, Dassault Aviation, Thales, SAFRAN, MBDA, Textron, HAL et directement de ministères de la Défense, notamment français, américain, ou indien (DRDO, IAF, etc.).

Expertise complémentaire de celles d’ARESIA

Avec 100 ans d’expérience dans l’aéronautique, montés sur plus de 60 types d’aéronefs tels que Rafale, Mirage 2000, Jaguar, Gripen, ALH-WSI, Black Hawk, leader mondial sur les avions légers de combat et fière de sa coopération ambitieuse avec HAL, incluant des transferts de technologie pour les déclencheurs des hélicoptères LCH et ALH, ARESIA se réjouit de poursuivre cette dynamique avec le secteur aéronautique indien. NUCON Aerospace, avec plus de 40 ans d’expérience avec le Ministère de la Défense Indien, est un pionnier dans les systèmes de contrôle électromécaniques dans les domaines aéronautique et spatial. Son expertise reconnue est complémentaire de celles d’ARESIA.

Equipements d’emport type pylônes, éjecteurs, réservoirs

La Joint-Venture NUCON-ARESIA AEROSPACE (NAAPL) a pour objectif de devenir le leader de la fabrication en Inde pour les équipements d’emport type pylônes, éjecteurs, réservoirs. L’objectif de cette JV est de fournir aux forces indiennes les dernières technologies sur les prochains avions et le meilleur support sur les avions existants, tout en garantissant une capacité opérationnelle optimale de leur flotte. NAAPL se positionne résolument pour être un partenaire clé des prochaines générations d’aéronefs indiens, tel l’AMCA.