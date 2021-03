NovAir souhaite acquérir des Airbus A320

Une compagnie aérienne récente

NovAir était surtout active en Arménie, en utilisant un Let L-410, et à récemment (en octobre dernier) obtenue le certificat d’opérateur aérien. Son fondateur est Aram Marutyan, consul honoraire d’Autriche en Arménie et ancien n°2 de la Direction générale de l’aviation civile arménienne. La société a décidé de passer à la vitesse supérieure.

Airbus A320 pour un développement à l’international

NovAir compte obtenir des Airbus A320 pour le transport de passagers vers la CEI et l’Union Européenne, selon les déclarations officielles de la compagnie aérienne. Un tel développement, de la part d’une entreprise créée récemment et disposant seulement de L-410, est plutôt surprenante. Après recherches, il s’avère que l’entreprise peut effectivement récupérer des A320 de seconde main.

Transfert d'A320 d’une entreprise à l’autre

La famille Marutyan- dont M. Aram Marutyan est fondateur de NovAir- détenait Atlantic European Airways et Atlantis Arménian Airlines. La première a fait faillite en 2020, et la seconde aurait été revendue au moment même où NovAir apparaissait. Or, comme le note le site de Atlantic European Airways, cette entreprise avait enregistrée un Airbus A320 auprès du registre de l’aviation civile arménienne… appareil que NovAir va sans doute récupérer.