Nouvelles capacités de vol pour la plate-forme de lancement Roc de Stratolaunch

Expansion de l'enveloppe de vol de Roc

Stratolaunch a annoncé avoir terminé avec succès une série de vols d'expansion de l'enveloppe de vol du Roc, l'énorme avion porteur et la principale plate-forme de lancement aérien de la société. La série de vols s'est déroulée de la mi-mai à la mi-juin et a permis d'atteindre une nouvelle altitude opérationnelle de 35 000 pieds (10 500 m) et une vitesse de Mach 0,63. Tous les objectifs des essais d'expansion de l'enveloppe de vol ont été atteints afin d'optimiser les futures opérations de mission de Talon-A en vue d'un vol hypersonique soutenu.

Dans le haut supersonique

Par ailleurs, l'entreprise a réussi le premier vol motorisé du véhicule Talon-A1 (TA-1) au début de l'année, le 9 mars, au cours duquel le véhicule TA-1 a atteint des vitesses supersoniques élevées, presque hypersoniques puisque proches de Mach 5. En augmentant l'altitude opérationnelle de Roc, Talon-A atteindra des vitesses plus élevées et un temps de fonctionnement plus long. "Nous avons beaucoup appris lors du premier vol du TA-1, puis nous avons rapidement commencé à progresser dans nos projets visant à accroître les performances de Talon-A grâce à diverses améliorations, telles que l'augmentation de l'altitude opérationnelle de Roc. L'augmentation de la capacité de vol de Roc est essentielle pour permettre à Talon d'aller plus haut et plus vite", a commenté Zachary Krevor, directeur général de Stratolaunch.

Des techniciens en renfort

Outre l'extension des capacités de vol de Roc, l'équipe a profité de la série de vols pour former les nouveaux membres de l'équipe aux procédures opérationnelles et pour maintenir les compétences de l'équipe actuelle. "L'évolution de notre équipe et l'approfondissement de ses compétences pour répondre aux besoins futurs de l'entreprise sont tout aussi importants que la confirmation que notre matériel atteint des performances maximales. Nous travaillons dur pour créer une redondance au sein de l'équipe afin d'être bientôt en mesure d'effectuer des opérations de lancement simultanées entre Roc et le Spirit of Mojave à tout moment et en tout lieu", a ajouté Zachary Krevor.

Deux semaines entre chaque vol

La série de vols a également permis d'augmenter la cadence des vols de Roc dans un laps de temps donné, avec un intervalle d'environ deux semaines entre chaque vol. Parallèlement à la série de vols, la société a également progressé dans la préparation de son premier véhicule Talon-A entièrement récupérable, le TA-2, en vue de son premier vol, prévu pour le second semestre 2024. Le véhicule a passé les tests initiaux, a terminé l'installation du système de propulsion et termine actuellement les tests au sol indépendants avant de se diriger vers les tests au sol intégrés avec la plateforme de lancement Roc.