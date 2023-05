Nouvelle tranche d'Airbus A330neo et A350 pour Delta Air Lines ?

Remplacer les Boeing 767 et les Airbus A330-200/300

Delta Air Lines continue de travailler au remplacement de ses vieux Boeing 767 et prépare celui de ses Airbus A330-200 et A330-300 qui commencent à prendre de l'âge. Les 11 A330-200 ne sont plus très loin des 20 ans et les 10 A330-300 en pleine possession frôlent les 15 années de bons et loyaux service. Quant aux Boeing 767-300ER et 767-400, respectivement 45 et 21 exemplaires inscrits au registre de flotte, le cap des 20 ans a été largement franchi et pour les 767-300ER on est pas loin des 30 ans.

Un potentiel théorique de 87 avions à acheter et/ou louer

Chez Air & Cosmos, on aime bien faire des additions et donc cela donne un potentiel théorique de 87 avions bi-couloirs à acheter et/ou louer. Et à ces 87, il faut ajouter 21 A330-300 qui font l'objet de contrats de location tout comme les 11 A330-200. Des appareils "libérables" au fur et à mesure que les contrats de location arriveront à échéance. Bref de 87, on passe à 87 + 21 A330-300 = 108.

Encore 17 Airbus A330-900 et 6 A350-900 à réceptionner

Sauf que Delta Air Lines a encore 17 Airbus A330-900 et 6 A350-900 de précédentes commandes à réceptionner (à fin avril). Du coup, on revient vers une nouvelle tranche potentielle de 80 bi-couloirs pour le volet remplacement uniquement mais il faut prévoir un volet croissance ou développement avec un potentiel théorique d'une trentaine d'appareils supplémentaires. Et là on franchit à nouveau le cap des 100 :)