Nouvelle taxe Ecofriendly en Suéde

Redevances au décollage et à l’atterrissage

Les redevances porteront dans un premier temps sur les vols en provenance et à destination des deux aéroports suédois les plus fréquentés, Stockholm Arlanda et Gothenburg Landvetter. Le but est d’encourager les compagnies aériennes à utiliser des avions plus économes en énergie, avec moins d’émissions de carbone.

Promotion des biocarburants

Le gouvernement suédois souhaite encourager l’utilisation des biocarburants, au détriment du kérosène Jet A, qui est le carburant le plus utilisé dans l’aviation civile. Le gouvernement suédois promeut le biocarburant depuis quelques années. Le 11 mars dernier, le ministère de l’énergie avait indiqué dans un courrier à la Commission européenne son souhait de voir la bioénergie inscrite dans la liste des investissements durables.

Projet en cours de préparation

Le projet du ministre suédois des infrastructures doit être approuvé par le Parlement suédois (Sveriges Riksdag) pour entrer en vigueur. Le montant des redevances n’est pas encore fixé, le ministère compte examiner la question avec les compagnies aériennes et les aéroports.