Nouvelle taxe environnementale pour les avions de ligne en Suède

La Suède vient d'annoncer la mise en place d'une nouvelle taxe environnementale mettant en place un système de bonus malus pour les avions de ligne en fonction de leur empreinte carbone. Cette dernière pourra entraîner un relèvement des redevances d'atterrissage et de décollage si l'impact climatique est important, ou une baisse si l'impact climatique est plus faible.

Les redevances porteront dans un premier temps sur les vols en provenance et à destination des deux aéroports suédois les plus fréquentés, Stockholm Arlanda et Gothenburg Landsvetter. Le but est d’encourager les compagnies aériennes à utiliser des avions plus économes en énergie, avec moins d’émissions de carbone. La nouvelle mesure pourrait entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2021, mais elle est encore à l'état de projet de loi et doit encore obtenir l'approbation du Parlement suédois.

Forte prise de conscience environnementale en Suède

Les détails plus précis entourant cette nouvelle mesure "doivent encore faire l'état de discussions", précise le ministère des infrastructures, qui met en avant le fait qu'il s'agit d'une première dans l'Union européenne, voire dans le monde. Cette mesure figurait dans l'accord politique sur lequel s'appuie l'actuel gouvernement social-démocrate, auquel les Verts font aussi partie.

La Suède a été un des premiers pays européens, avec la Finlande, à mettre en place une taxe environnementale dans le transport aérien, au début des années 1990. C'est aussi dans ce pays qu'est né la campagne écologique autour du "flygskam" (la honte de prendre l'avion). C'est aussi en Suède qu'a été opéré le "vol parfait", un vol opéré par un ATR 72-600 de Braathens Regional, avec du bio-carburant produit par la firme Neste, à partir de produits et matériaux recyclables, et produit par Air BP. La Suède prévoit de s'affranchir des énergies fossiles pour tous les vols domestiques à partir de 2030, et pour tous les vols décollant du sol suédois, à compter de 2045.