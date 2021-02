Nouvelle commande de drones NX70 à destination de l'Armée de Terre

Micro-drones NX70.

Lors de son point presse hebdomadaire du 11 février, le Ministère des Armées a annoncé une nouvelle commande portant sur 49 micro-drones NX70, au profit de l'Armée de Terre. Ces aéronefs viendront s'ajouter aux 94 appareils précédemment commandés et d'ores et déjà livrés. L'ensemble des 143 systèmes (54 commandés en 2018 dans le cadre d'une urgence opérationnelle, puis 40 commandés en 2019) représente un montant global de 6 M€. « A ce jour ce sont donc près de 150 drones NX70 (143 précisément) et plus de 200 équipements et rechanges associés qui ont été commandés par le ministère des Armées depuis 2018 à Novadem », précise de son côté la Direction générale de l'armement (DGA), qui a passé commande fin 2020.



Livraison.

La livraison des 49 micro-drones est attendue dès le premier semestre 2021, ce qui devrait permettre un déploiement opérationnel rapide de ces systèmes. Les premiers drones seront ainsi remis à la DGA en avril prochain. Les derniers systèmes seront livrés à l'été. « Discret, facilement et rapidement mis en œuvre, le micro-drone NX70 de Novadem contribue au renseignement de proximité des unités, permettant ainsi de renforcer leur protection rapprochée et de garder l'ascendant tactique sur l'adversaire », complète la DGA.



Novadem.

Une nouvelle commande qui vient ainsi démontrer le savoir-faire de l'entreprise française Novadem et qui pérennise le contrat de confiance entre l'industriel et les Armées. Une relation permettant par ailleurs à Novadem de faire évoluer son drone en s'appuyant sur les retours d'expérience (RETEX) des opérationnels. « Cette nouvelle commande marque également une évolution sur le plan de la performance de vision de nuit des NX70. En effet, grâce au retour d'expérience terrain des militaires français, Novadem a travaillé pour doter ses drones d'une caméra thermique au double de la résolution actuelle », détaille l'industriel. La moitié des 49 drones sont ainsi livrés avec cette nouvelle charge utile. « Cette nouvelle capacité vient compléter la polyvalence de la flotte NX70 qui possède déjà l'alimentation par câble pour des missions de surveillance et de protection sans interruption ou encore le partage d'information sur le terrain avec des terminaux mobiles disposés dans les véhicules ou débarqués avec les soldats », complète Novadem.

L'entreprise poursuit donc sa croissance et enregistre une hausse du chiffre d'affaires sur 2020. Par ailleurs, rappelons que Novadem est partie prenant du projet Européen LynkEUs et collabore notamment avec MBDA et son système MMP (missile moyenne portée), pour la désignation d'objectifs par drones (voir Air&Cosmos n°2721).