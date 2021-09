Nouvelle avancée sur l'Europe de la défense

Expression de besoins

Suite à la signature de l’Implementation Agreement n°3 la ministre des armées Florence Parly et ses homologues allemande et espagnole le 30 juillet, le chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace, le général Philippe Lavigne, s’est joint à ses homologues allemand et espagnol pour la signature d’un document précisant les besoins communs des trois armées vis-à-vis du programme SCAF.

Plus de précision sur les objectifs du SCAF

Le CORD (Common Operational Requirements Document) représente le cahier des charges du programme SCAF. Le fait qu’il soit signé par les chefs d’état-major eux même rappelle que ce sont bien les pilotes des armées de l’air française, allemande, et espagnole, qui seront les utilisateurs finaux des systèmes développés dans le cadre de ce programme d’armement européen. Le CORD vient compléter le HLCORD (High Level Common Operational Requirements Document), signé le 18 mars 2019, avec lequel les trois pays s’engageaient concrètement en définissant les besoins opérationnels généraux.

Un escadron franco-allemand

Au cours de ces réunions, Florence Parly et son homologue allemande ont signé l’IGA2, accord intergouvernementale pour la création d’un escadron de transport binational au 1er septembre 2021. Basé à Évreux, l’objectif de cet escadron est de mener des opérations avec équipages mixtes autour d’une flotte de C-130J. De part le lien opérationnel qu’il crée entre la France et l’Allemagne, cet escadron - qui devrait être opérationnel en 2024 - fait écho à la signature du CORD par les trois chefs d’état-major français, allemand, et espagnol.