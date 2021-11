Nouvel accord franco-britannique pour la mission MicroCarb d’étude du CO2

Le CO2 en ligne de mire

En marge de la Cop 26 qui se tient du 1er au 12 novembre à Glasgow, en Ecosse, le Cnes et l’Agence spatiale britannique (UKSA) ont signé le 2 novembre un amendement à l’accord conclu en avril 2017 pour la mise en œuvre de la mission MicroCarb.

Celle-ci doit être lancée début 2023 pour mesurer à l’échelle planétaire les échanges dans l'atmosphère terrestre du dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique.

Le petit satellite, d’une masse de 170 kg au décollage, est monté sur une plateforme Myriade (notamment éprouvée lors des missions du Cnes Demeter, Parasol, Picard ou Microscope), et est équipé d’un spectromètre infrarouge passif fourni par Airbus Defence and Space.

L’accord signé le 2 novembre officialise un nouveau financement de 3,9 M£ (4,6 M€) de la part du Royaume-Uni, qui porte sa contribution à 13,9 M£ (16,4 M€), sur un budget global de 250 M€, pourvu par la France via le Programme d’investissement d’avenir (PIA), le Cnes et l’Union européenne.

Déclarations

« Le Cnes soutient fortement les efforts de la France pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris, a commenté Philippe Baptiste, le président du Cnes. Nous sommes donc très heureux que l’UKSA ait rejoint le Cnes pour développer cette mission innovante et ambitieuse qui nous apportera de précieuses connaissances sur les endroits où le CO2 est le plus émis et capté par les écosystèmes terrestres, et comment ces flux vont évoluer sous l’influence du changement climatique. L'instrument et le système MicroCarb présentent plusieurs innovations permettant d'obtenir la précision de mesure requise pour obtenir une réelle valeur ajoutée. L'utilisation de ces données spatiales ouvrira la voie à un service carbone opérationnel, qui est une priorité pour l'Europe ».

« Plus de la moitié des mesures critiques sur le changement climatique reposent sur des données satellitaires, a complété Paul Bate, directeur général de l’UKSA. En ayant une connaissance plus précise de la quantité de carbone absorbée par les forêts et les océans de la planète, les décideurs politiques disposeront des informations fiables dont ils ont besoin pour prendre des décisions sur la lutte contre le changement climatique. Ce partenariat passionnant avec le Cnes met en évidence les compétences du secteur spatial britannique en matière de conception et de construction d'instruments spatiaux complexes et de satellites de pointe ».