Nouveau record pour le Falcon 9 de SpaceX

« Comme un avion »

Introduit en mai 2018, le Falcon 9 version Block 5 constitue la sixième et visiblement dernière itération du lanceur de SpaceX depuis son entrée en service en juin 2010.

Il a été développé d’une part pour assurer des lancements habités du Crew Dragon, et d’autre part pour garantir une réutilisation intensive : entre 10 et 100 vols d’affilée de son premier étage, et un intervalle entre deux lancements de seulement 48 heures.

Il comporterait plus d’une centaine d’améliorations notables par rapport au Block 4, afin de faciliter son utilisation tout en renforçant sa fiabilité, d’augmenter ses performances, d’abaisser ses coûts de production, et de réduire les temps d'inspection, de réparation et de remise à neuf entre deux vols.

« Comme pour un avion », répétait Elon Musk, le fondateur de SpaceX.

Nouvelle pluie de records

Le 14 mars, le lanceur amiral a effectué son huitième vol de l’année (le septième pour le déploiement de la constellation Starlink dédiée à l’internet mondial), et sa 110e mission orbitale en moins de onze ans.

Outre une cadence impressionnante (un lancement tous les huit jours depuis celui du 8 janvier dernier), l’opérateur californien a repoussé une nouvelle fois les limites de la réutilisation : 57e mission avec un premier étage éprouvé (avec 25 étages différents), 77e étage récupéré en fin de mission (sur 88 tentatives), réutilisation de coiffes en l’espace de seulement 49 jours… et première fois qu’un étage (le B1051) est utilisé et récupéré pour la neuvième fois.

Le cap des dix vols d’affilée d’un même étage est proche…