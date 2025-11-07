Nouveau missile stratégique M51.3 pour la France : entre renouveaux et continuité stratégique
© DGA
Gaétan Powis
publié le 07 novembre 2025 à 18:25

2194 mots

La Force Océanique Stratégique compte désormais un vecteur nucléaire amélioré : le M51.3. Son entrée en service permet d’assurer la pérennité de la dissuasion nucléaire sous-marine française tout en garantissant l’expertise de la base industrielle française dans ce domaine hautement stratégique.

Nouvelle version du M51 en service

Ce 28 octobre, le ministère des Armées a annoncé l’entrée en service du M51.3. Les capacités de cette nouvelle version du missile balistique tiré depuis un sous-marin (SLBM) M51 sont bien évidemment couvertes par le plus haut secret militaire. Cependant, le communiqué annonce que « le

Défense

La Force Océanique Stratégique compte désormais un vecteur nucléaire amélioré : le M51.3. Son entrée en service permet d’assurer la pérennité de la dissuasion nucléaire sous-marine française tout en garantissant l’expertise de la base industrielle française dans ce domaine hautement stratégique.

Nouvelle version du M51 en service

Ce 28 octobre, le ministère des Armées a annoncé l’entrée en service du M51.3. Les capacités de cette nouvelle version du missile balistique tiré depuis un sous-marin (SLBM) M51 sont bien évidemment couvertes par le plus haut secret militaire. Cependant, le communiqué annonce que « le M51.3 est plus performant en termes de portée, de précision

