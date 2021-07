Nouveau missile nucléaire pour l'Inde

Agni-P :

Le 28 juin 2021, la DRDO (Defence Research and Development Organisation) à effectué avec succès le premier tir de son nouveau missile MRBM (Medium-Range Ballistic Missile) Agni-P ou Agni-Prime. Lancé depuis l’ile d’Abdul Kaman, il afficherait une portée supérieure à 2000 kilomètres avec la capacité d’emporter plusieurs ogives nucléaires. D’autres tests sont prévus afin de valider ce nouveau vecteur.

Détails techniques :

Variante avancée de la famille des missiles Agni, l’Agni-P à un poids compris entre 23 et 25 tonnes. Il remplacera progressivement les Agni-I/II/III et Prithvi-II dans l’arsenal nucléaire sol-sol Indien. Missile double-étage à combustible solide, il reprend les éléments des Agni-IV et V concernant le système de navigation (gyroscope laser) et le moteur fusée composite. Son guidage terminale électro-mécanique lui assurerait un CEP (Erreur Circulaire Probable) inférieure à 10 mètres.

Face à la Chine :

Outre de reprendre les travaux effectués sur les précédents missiles, l’Agni-P est un missile intégré dans un « canister », protégeant ainsi le vecteur des conditions météorologiques et qui lui sert également de plateforme de lancement puisque le missile est stocké dans une configuration « en mesure de », lui assurant une grande réactivité. Ainsi l’Inde espère pouvoir rapidement le déployer par voie terrestre et ferrée, son faible poids pourrait faire de lui un candidat sérieux pour une intégration sur une plateforme sous-marine. Ainsi, l’Agni-P va permettre à New Delhi de rétablir la balance dans les missiles nucléaires de « proximité » face aux DF-16, DF-17 et DF-21 de Pékin.