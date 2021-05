Nouveau crash de Mirage

N575EM

Le 24 mai 2021, un Mirage F1 immatriculé N575EM s’est écrasé lors de son décollage à 14H30 heure locale sur la base de Nellis AFB, causant la perte de l’appareil et le décès de son pilote. Ce Mirage F1, ex-armée de l’air Espagnole appartenait à la société privée Draken qui l’exploitait lors d'entraînements aériens au profit des pilotes de l’US Air Force. L'enquête, toujours en cours, à été confiée au NTSB (National Transportation Safety Board), l’équivalent américain au BEA (Bureau d'enquêtes et d’Analyses).

2ème incident majeur

Il s’agit du second accident impliquant un F1 depuis le début de l’année sur le sol américain, en février 2021, un F1 de la SMP ATAC s’était crashé après un exercice sur la base de Tyndall, ne provoquant pas de graves blessures chez ses pilotes. Ce nouvel incident pourrait signifier le début de la fin de l'emploi du Mirage F1 par les SMP américaines. Appareil taillé pour le combat air-air, le Mirage F1 reste toutefois de conception ancienne malgré une modernisation et un entretien continu, son utilisation pouvant ainsi s’avérer délicate lors de certaines phases de vol.

Nellis Air Force Base

Située dans le Nevada au nord-est de Las Vegas, Nellis Air Force Base, couvre quelque 8000 kilomètres carrés et emploie plus de 9500 militaires et civils. Surnommée « Home of the Fighter Pilot », elle a en charge la formation avancée des pilotes de toutes les branches des forces armées américaines. La base est ainsi utilisée pour la formation continue aux actions de combat aérien, mais aussi pour les missions de transport, d’appui aérien rapproché (CAS), de commandement et de contrôle (C2) et de recherche et sauvetage au combat (CSAR).