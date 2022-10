Nouveau coup de pouce d'Alaska Airlines au Boeing 737 MAX

Plus de 250 Boeing 737 MAX d'ici 2030

Alaska Airlines alignera plus de 250 Boeing 737 MAX dans ses différentes versions d'ici 2030. La compagnie aérienne, qui a déjà commandé en plusieurs tranches un total de 94 Boeing 737 MAX dont 57 sur la seule année 2021, vient en effet de transformer des options sur 52 appareils supplémentaires en achats fermes, livrables entre 2024 et 2027, auxquels s'ajoutent des droits d'achats sur 105 exemplaires. Alaska Airlines exploite actuellement un parc de 35 Boeing 737 MAX 9 ou 737-9 dont 24 achetés en propre. Les livraisons des 105 unités sont programmées sur 2028 et 2030.

Du Boeing 737 MAX dans les trois versions

Le choix initial d'Alaska Airlines s'était porté sur le Boeing 737 MAX 9 ou 737-9 qui peut prendre jusqu'à 220 passagers en classe unique sur 6 570 km avec réservoir auxiliaire néanmoins. La compagnie aérienne a fait le choix d'une capacité de 178 passagers répartis en trois classes : 16 en Affaires, 24 en Premium Economie, 138 en Economie standard. Avec cette nouvelle commande, Alaska Airlines annonce des besoins pour du Boeing 737 MAX dans les trois versions pour les 105 droits d'achats : 737-8, 737-9 et 737-10, avec la souplesse contractuelle de modifier ou transformer un choix initial sur telle version en faveur d'une autre. Par contre, les 52 fermes se répartissent en 10 Boeing 737 MAX 9 et 42 Boeing 737 MAX 10.

Sortie des derniers Airbus en 2023

Du rachat de Virgin America, Alaska Airlines a hérité d'un certain nombre de moyen-courriers Airbus, A320ceo et A320neo. A noter que Virgin America avait été compagnie de lancement de l'Airbus A320neo, étant la première à se lancer avant d'être rejointe par beaucoup d'autres. Alaska Airlines ayant fait le choix stratégique d'une flotte basée sur une seule famille d'avions, les Boeing 737, la sortie progressive des moyen-courriers Airbus était logique. La sortie des derniers Airbus encore sous registre sera réalisée en 2023.