Nouveau contrat pour Babcock en Mer du Nord

En mer du Nord

Les activités offshore de Babcock ont obtenu un nouveau contrat partagé de cinq ans avec trois exploitants de pétrole et de gaz pour le transport de personnel en hélicoptères dans le nord de la mer du Nord.

100 vols par mois

Dans un premier temps, Babcock espère exploiter plus de 100 vols d’hélicoptères par mois au départ de Sumburgh dans les Shetland, pour le compte de CNR International, EnQuest et TAQA. Les vols devraient commencer le 1er juillet 2020 et seront réalisés par des hélicoptères lourds de type Sikorsky S-92.

Reprise des vols d'IAC

Babcock reprend ainsi les vols jusqu'alors assurés par feu IAC (Integrated Aviation Consortium), lequel mêlait Bristow et Eastern Airways, une compagnie aérienne régionale dont le siège est en Grande-Bretagne et qui opère principalement des appareils à voilure fixe.