Nouveau contrat export pour les drones d'Elbit Systems

Drone Hermes 900.

Elbit Systems a remporté début mars un contrat avec un pays asiatique, pour le moment non dévoilé, portant sur le drone Hermes 900. Les détails de ce contrat n'ont pas été communiqués, néanmoins, il représente un montant total de 300 M$. Le nombre de systèmes commandés n'est pas connu, cependant les livraisons et services (maintenance et soutien) s'étendront sur 5 ans, jusqu'en 2026.



Export.

Avec ce contrat, Elbit Systems poursuit son positionnement sur le marché export, notamment avec l'Hermes 900, qui dispose d'ores et déjà de 12 clients en dehors d'Israël. L'Hermes 900 fait notamment l'objet d'un contrat de service avec l'UE et plus particulièrement l'EMSA (European maritime surveillance agency) pour des missions de surveillance maritime.



Surveillance.

Le drone Hermes 900, qui appartient à la famille Hermes d'Elbit Systems – articulée autour de l'Hermes 450, l'Hermes 900 et l'Hermes 900 Starliner – est un drone Male conçu pour les missions d'observation et de surveillance. Il peut mener des missions en environnement terrestre et maritime et dispose d'une capacité d'emport de 250 kg, pour une endurance de 36 heures.