Nouveau contrat export pour Exotrail, fournisseur français de propulseurs électriques du New Space

Objectif 2024

La startup française Exotrail, qui développe et produit des systèmes de propulsion électrique et des logiciels pour petits satellites, vient de se voir passer une nouvelle commande de la part d’Astro Digital, fabricant et opérateur californien de petits satellites, fondé en 2015.

Après un contrat pour une première mission supportée par Astro Digital, dont le lancement est prévu en 2023, Exotrail va fournir plusieurs moteurs Spaceware-micro L, qui génèrent une puissance électrique de 150 W et offrent plus de 7 mN de poussée.

Ils seront embarqués sur des satellites d’Astro Digital équipés de la plateforme Corvus dédiée aux cubesats et microsats, pour un client non révélé.

Les nouveaux systèmes de propulsion d’Exotrail seront livrés au cours de l’année 2024.

Success story

Fondée en 2017 à Massy, en Essonne, Exotrail continue ainsi son incroyable aventure.

En février, elle a réalisé une levée de fonds de série B, qui lui a permis de récolter 54 M€ auprès d’investisseurs publics et privés.

Juste avant cette annonce, nous avons accueilli dans les locaux d’Air & Cosmos Jean-Luc Maria, cofondateur et actuel président-directeur général d’Exotrail, pour un entretien filmé d’une vingtaine de minutes.

A découvrir en ligne sur notre chaîne YouTube.