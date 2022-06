Nouveau contrat de Stinger : entre besoin pour l'US Army et success story en Ukraine

... et la réussite des MANPAD en Ukraine

En dehors du besoin de réapprovisionner les stocks, cette décision a aussi été prise suite aux nombreux avions et surtout hélicoptères russes abattus en Ukraine grâce aux Stinger américains ou autres MANPADS. Les Ukrainiens ont démontrés qu'une capacité antiaérienne d'infanterie et de courte portée pouvait être très dangereuse pour les avions non équipés de bombes guidées et de pod de désignation laser. Ce manquement technologique oblige alors les différents appareils russes à voler très bas afin d'éviter les batteries antiaériennes longue portée ukrainiennes. Ils sont ainsi à portée des différents MANPADS.

Par ailleurs, la massification des MANPADS (Mistral, Strela, Grom, Stinger,...) permet une couverture antiaérienne vaste malgré leur petit rayon d'action. Plusieurs hélicoptères russes ont ainsi été abattus lors de l'assaut sur l'aéroport Antonov suite à la présence de très nombreux MANPADS dispersés dans la zone proche et lointaine de l'aéroport. Certains MANPADS sont aussi tirés à très courte distance, ne laissant aucune chance à l'hélicoptère visé (comme dans le tweet ci-joint).

FIM-92 Stinger

Le Stinger est un système portatif de défense aérienne (MANPADS) léger, tiré depuis l'épaule d'un fantassin. Concrètement, il doit représenter la dernière ligne de défense aérienne pour les troupes au sol. Le missile a une portée de 4 à 8 km (en fonction des variantes) et le lanceur chargé pèse 15,2 kg. Lors de la mise à feu, le missile est d'abord éjecté du lance-missile puis le moteur principal démarre. Il se dirige vers sa cible ou plutôt, vers la source de chaleur qu'elle émet (missile infrarouge) et explose au contact de la cible (les nouvelles versions peuvent exploser non loin de la cible). Si aucun contact n'est effectué, le missile comprend un mécanisme d'auto destruction.