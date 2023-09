Nouveau contrat américain pour le fournisseur français de propulseurs électriques Exotrail

Au service du climat

Fondée en 2021 à Mountain View, près de San Francisco en Californie, la startup Muon Space développe une constellation de microsatellites destinés à collecter des mesures géophysiques et environnementales de qualité scientifique sur l'atmosphère, l'océan et de la surface terrestre, pour la surveillance du climat.

Un démonstrateur de 70 kg, MuSat 1, a été lancé en juin dernier lors de la mission Transporter 8 de SpaceX.

Il devrait être suivi à partir de 2024 par des versions améliorées, MuSat 2 et 3, qui testeront les capteurs micro-ondes et hyperspectraux.

Cinq systèmes Spaceware commandés

Le contrat a été officialisé ce 24 août : cinq satellites de la prochaine phase de la constellation de Muon Space seront équipés de systèmes de propulsion électrique Spaceware fournis par Exotrail, startup du New Space Made in France.

Pour mémoire, Exotrail a été créée en 2017 à Massy, en Essonne, et développe et produit des systèmes de propulsion électrique et des logiciels pour petits satellites.

Pour la constellation de Muon Space, son système de propulsion à effet Hall électrique à forte impulsion Spaceware effectuera diverses fonctions telles que l’élévation de l’orbite, la mise en phase des anomalies, la maintenance de l’orbite, l’évitement des collisions et la désorbitation des engins spatiaux en fin de vie opérationnelle.

À la conquête de l’Amérique

Ce nouveau succès à l’export d’Exotrail marque la suite de l’aventure américaine d’Exotrail, qui remporte ainsi son sixième contrat aux États-Unis cette année, et qui vient d’y installer deux filiales, dont une pour répondre aux besoins du gouvernement américain.

Au printemps dernier, nous avons accueilli dans les locaux d’Air & Cosmos Jean-Luc Maria, cofondateur et actuel président-directeur général d’Exotrail, pour un entretien filmé d’une vingtaine de minutes.

A découvrir en ligne sur notre chaîne YouTube.