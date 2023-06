Sous la coiffe du Falcon 9, six microsatellites équipés de propulseurs français

Destination orbite basse

Le 12 juin, depuis la base militaire de Vandenberg en Californie, SpaceX a lancé sa huitième mission « sherpa » à destination de l’orbite héliosynchrone : Transporter 8.

72 petites charges utiles étaient cette fois embarquées, dont 32 prises en charge par la société allemande Exolaunch, spécialisée dans le déploiement de petits satellites.

Par ailleurs, six charges utiles étaient équipées de micropropulseurs électriques français, fabriqués par les startups Exotrail et ThustMe – que nous représentons les 19 et 23 juin dans le cadre de la série d’articles mise en ligne sur « le New Space made in France », et inaugurée le 16 juin avec Anywaves.

La mission Transporter 8 a par ailleurs marqué la 200erécupération réussie d'un étage de Falcon 9 en fin de mission, qui pour l’occasion s’est déroulé sur la terre ferme.

Deux clients connus à ce stade

Les deux nanosatellites équipés de propulseurs ioniques à effet Hall d’Exotrail (appelés spaceware nano) sont ELO 4 d’Eutelsat et Otter Pup de Starfish Space.

ELO 4 est un cubesat 6U qui doit rejoindre la flotte de satellites ELO (Eutelsat LEO for Objects) de l’opérateur français de télécommunications par satellite, dédiée à l’internet des objets (IoT).

Starfish Space est une société américaine de services satellitaires, fondée en 2017 à Seattle (Etat de Washington) par d'anciens employés de Blue Origin et de la Nasa, notamment pour développer des remorqueurs spatiaux.

Son démonstrateur Otter Pup (38 kg) doit valider technologies de rendez-vous, d'opérations de proximité et d'amarrage RPOD (Rendezvous, Proximity Operations, and Docking), notamment en se séparant de son remorqueur et en s'y amarrant à nouveau.

Puis le microsatellite devra s'amarrer à un autre satellite à l'automne 2023 : ce sera le premier amarrage de satellite avec une propulsion électrique de haute performance et de faible poussée, et le premier amarrage de satellite commercial sur orbite terrestre basse.

Plus d’informations après la mise en service

Pour l’heure, ThrustMe n’est pas autorisée par son ou ses client(s) à communiquer sur l'identité et la nature des quatre satellites qu’elle équipe.

Il faudra patienter jusqu’à leur mise en service, d’ici la fin du mois.

On connait en revanche les modèles des moteurs électriques à iode utilisés : deux NPT30-I2 et deux I2T5.

Zoom sur l’image

Le microsatellite Otter Pup est parfaitement visible au centre de l’image, juste au-dessus du satellite rouge.

Il est monté sur le remorqueur spatial Orbiter SN3 de la société Launcher (qui fait maintenant partie de Vast), aux côtés quatre satellites et de plusieurs charges utiles