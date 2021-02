Notre bilan des lancements spatiaux 2020 vient de paraître

Record de lancements malgré la crise

2020 constitue l’année la plus active depuis vingt ans en matière de lancements orbitaux : 114 tentatives de lancements, dont 104 réussites.

Neuf puissances se répartissent une activité qui n’a finalement pas régressé malgré les effets de la pandémie : la Chine, les Etats-Unis, la Russie, l’Europe, le Japon, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, l’Iran, et Israël.

Se confirme en particulier l’envolée de la Chine et de SpaceX, qui s’accaparent 66 % des missions réussies à travers le monde.

En troisième position avec 17 missions (dont 5 pour le compte d’Arianespace), la Russie marque à nouveau le pas.

Nombreux échecs… lors de premières

A ce grand nombre de missions tentées l’an dernier correspond un nombre important d’échecs en vol : dix.

Mais pas question de parler de série noire, l’explication se trouve dans l’arrivée de nombreux nouveaux lanceurs, témoins du dynamisme du marché des lancements des petits satellites.

Ainsi, ce sont surtout des engins tout neufs ou encore jeunes qui se sont montrés défaillants : Kuaizhou 11 et Longue Marche 7A en Chine, LauncherOne et Astra Rocket 3 aux Etats-Unis, et Simorgh en Iran.

L’essor des constellations

Sur 1 231 charges utiles répertoriées en 2020, 1 014 concernaient les communications et la navigation (82,4 %).

C’est le résultat de l’arrivée en force des constellations, SpaceX ayant déployé quelques 833 satellites pour sa constellation Starlink dédiée à l’internet global, et Arianespace ayant ajouté 104 satellites de la constellation britannique OneWeb.

