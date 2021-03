Norwegian avertit d'une possible défaillance généralisée au second trimestre 2021

L'avenir de Norwegian, qui a été très fortement touchée par la crise du transport aérien liée à la pandémie du Covid-19, ne tient plus qu'à un fil. La compagnie norvégienne, a annoncé qu'elle pourrait totalement s'effondrer au cours du deuxième trimestre 2021, s'il ne pouvait pas finaliser son processus de restructuration. La compagnie, qui vient de publier ses résultats financiers, a terminé l'année 2020 avec une perte de 2,6 milliards de dollars (23 milliards de couronnes norvégiennes) et un revenu opérationnel qui a chuté de 79% par rapport à l'année précédente. Même si elle est arrivé à fortement la réduire de 31%, Norwegian continue à traîner une dette de 4,6 milliards de dollars, contre 6,7 milliards de dollars.

Flotte réduite à 15 avions

Norwegian s'est déclarée en redressement judiciaire en Irlande pour deux de ses filiales en novembre et a aussi mis ses créances sous protection en Norvège en décembre. Comme elle l'avait annoncé précédemment, la low cost norvégienne a totalement arreté ses liaisons long-courrier le 14 janvier (et donc fermé sa base long-courrier française). Au dernier trimestre de l'année 2020, la compagnie low cost a opéré une flotte de seulement 15 avions. Elle envisage de monter à 53 avions pour opérer des liaisons court-courrier en Scandinavie et entre les pays du Nord. Pour continuer ses activités, alors que la crise du transport aérien continue à sévir, Norwegian veut lever de 4 à 5 milliards de couronnes norvégiennes (466,2 millions à 582,8 millions de dollars) via une offre d'actions.

La direction reste confiante

La compagnie reste donc dans une situation très délicate. Son directeur général exécutif, Jacob Schram reste confiant. "Malgré les difficultés que la pandémie a causé, il y a un très fort esprit de combat et un engagement au sein de la compagnie, et ensemble, nous allons construire la nouvelle Norwegian quand nous serons sortis du processus de reconstruction".