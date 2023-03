Norwegian Air Ambulance ajoute deux H145 à sa flotte

Plus deux

Le succès du H145 en qualité d'hélicoptère d'évacuation médicale d'urgence ne se dément pas et la version cinq pales ajoute des capacités supplémentaires. Le dernier acquéreur de la machine n'est autre que Norwegian Air Ambulance, qui a commandé deux H145 à cinq pales, lesquels seront utilisés pour des missions de sauvetage en Norvège. "Le H145 à cinq pales s'est avéré être l'hélicoptère idéal pour nos opérations HEMS [Helicopter Emergency Medical Services, services médicaux d'urgence héliportés] ", a déclaré Leif Olstad, PDG de la Norwegian Air Ambulance. Aujourd'hui, Norwegian Air Ambulance exploite les 13 bases HEMS de Norvège à l'aide d'une flotte de H135 et de H145 équipée à 100 % d'avionique Helionix. La société mère de l'organisation, la Norwegian Air Ambulance Foundation, a été le premier opérateur au monde à prendre livraison d'un H145 à cinq pales en 2020.

H145 à cinq pales

La nouvelle version de l'hélicoptère bimoteur léger H145, best-seller d'Airbus, ajoute un nouveau rotor innovant à cinq pales à l'appareil multi-missions, augmentant ainsi la charge utile de l'hélicoptère de 150 kg. La simplicité du nouveau rotor principal sans palier facilite également les opérations de maintenance, améliorant encore la facilité d'entretien et la fiabilité du H145, tout en améliorant le confort des passagers et de l'équipage.

1 600 hélicoptères de la famille H145

Au total, plus de 1 600 hélicoptères de la famille H145 sont en service, totalisant plus de sept millions d'heures de vol. Propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est équipé d'un système de régulation numérique à pleine autorité (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix. Cette dernière comprend un pilote automatique 4 axes très performant, ce qui accroît la sécurité et réduit la charge de travail du pilote. Son empreinte acoustique particulièrement faible fait du H145 l'hélicoptère le plus silencieux de sa catégorie, tandis que ses émissions de CO2 sont les plus faibles parmi ses concurrents. Airbus Helicopters est le principal fournisseur d'hélicoptères pour l'industrie du transport médical aérien, fournissant environ 54 % des 2 700 hélicoptères EMS volant dans le monde aujourd'hui.