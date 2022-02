Northrop Grumman va développer un prototype d'assistant avec intelligence artificielle

Un assistant dans un casque de réalité augmentée

Northrop Grumman a obtenu un contrat du programme Perceptually-enabled Task Guidance (PTG, Guidage des tâches basé sur la perception) de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) pour développer un prototype d'assistant d'intelligence artificielle (IA). Le prototype sera intégré dans un casque de réalité augmentée (AR) pour aider les pilotes d'hélicoptères à effectuer des tâches. L'avionneur et équipementier, en partenariat avec l'Université Centrale de Floride (UCF), développera un assistant intuitif de raisonnement adaptatif pour l'opérateur et le contexte (OCARINA) qui aidera les pilotes de UH-60 Blackhawk, qui volent à vue et aux instruments, ce qui varie en fonction de la météo, de l'heure de la journée et d'autres facteurs environnementaux.

"L'objectif de ce prototype est d'élargir l'ensemble des compétences d'un pilote", a déclaré Erin Cherry, responsable principal du programme d'autonomie chez Northrop Grumman. "Il permettra d'enseigner de nouvelles tâches, d'aider à la reconnaissance et à la réduction des erreurs, d'améliorer le temps d'exécution des tâches et, surtout, d'aider à prévenir les événements catastrophiques", ajoute Erin Cherry.

L'intelligence artificielle pour aider les pilotes

Les équipages d'hélicoptères sont confrontés à de nombreuses exigences, en particulier lorsqu'ils volent à proximité de bâtiments, de terrains, de personnes et face à la menace des systèmes adverses. Aujourd'hui, les systèmes d'alerte simples sont les moyens les plus courants pour aider l'équipage d'un hélicoptère, tels que les alertes auditives pour augmenter l'altitude. Ces systèmes d'alerte sont limitatifs et peuvent induire des charges cognitives imprévues pour les pilotes. Des études ont montré que la cécité d'inattention à ces avertissements peut se produire, ce qui les rend souvent inutiles voire inefficaces pour l'équipage.

Le programme PTG de la DARPA vise à développer des technologies d'intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à accomplir des tâches mentales et physiques complexes. L'objectif est de fournir aux utilisateurs d'assistants d'intelligence artificielle PTG des capteurs portables qui permettent à l'assistant d'observer ce que l'utilisateur perçoit et de savoir ce que l'utilisateur sait. À l'aide d'un traitement avancé de l'information et d'une interface, l'objectif du programme est de faire en sorte que l'assistant AI fournisse un retour d'information et des conseils par le biais de la parole et de graphiques alignés, au bon endroit et au bon moment, afin de renforcer l'équipage de l'hélicoptère.