Northrop Grumman va concevoir un ADAV pour le compte de la DARPA

Un démonstrateur technologique ADAV pour la DARPA

Northrop Grumman s'est vu attribuer un contrat par le bureau de technologie tactique de la Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) pour la conception d'un système d'aéronef [autonome sans équipage] à décollage et atterrissage verticaux (ADAV ou VTOL) capable d'opérer à partir d'un navire de la marine en mouvement en mer. Le démonstrateur ANCILLARY (AdvaNced airCraft Infrastructure-Less Launch And RecoverY, soit Infrastructure d'aéronef avancée - Lancement et récupération sans contraintes) est envisagé comme étant un véhicule rentable, capable de missions multiples et construit sur une plate-forme agile indépendante des pistes d'atterrissage.

20 heures d'endurance et 185 km de rayon d'action

ANCILLARY sera capable de transporter une grande charge utile de 60 livres (27,2 kg) avec une plus grande endurance de 20 heures et un rayon d'action de 100 milles nautiques (185 km), ce qui est plus que les systèmes actuels, sans utiliser d'infrastructure supplémentaire significative en dehors de ce qui se trouve à bord du véhicule aérien. Le système aura également la capacité d'atterrir sur un navire dans des conditions météorologiques défavorables.

Un UAS de petites dimensions

L'aéronef sera capable d'effectuer des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de ciblage, et de soutenir des missions expéditionnaires pour les forces d'opérations spéciales et des missions logistiques avec des impacts significatifs en termes d'accessibilité financière pour la transition navire-terre des pièces et fournitures. L'UAS pourrait être lancé et récupéré à partir des ponts d'envol des navires et de petits sites terrestres austères par mauvais temps, sans équipement d'infrastructure supplémentaire, ce qui permettrait des déploiements expéditionnaires. Contrairement aux grands systèmes ADAV, la petite taille de l'UAS permettrait de stocker et d'exploiter plusieurs aéronefs à partir d'un seul navire, créant ainsi une capacité tactique de réseau de capteurs multi-intelligence au-delà de la ligne de site (BLOS).