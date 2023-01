Northrop Grumman développe le radar de génération suivante pour le F-35 Lightning II Block 4

De l'APG-81 à l'APG-85 avec des capacités et performances améliorées

Northrop Grumman Corporation développe actuellement l'AN/APG-85, un radar avancé à réseau actif à balayage électronique (AESA) pour le F-35 Lightning II. Northrop Grumman fabrique actuellement le radar de conduite de tir AN/APG-81 à balayage électronique actif (AESA), pierre angulaire de la suite de capteurs du F-35 Lightning II. L'AN/APG-85 sera un radar multifonction avancé qui sera compatible avec toutes les variantes de l'avion F-35 et sera capable de vaincre les menaces aériennes et de surface actuelles et projetées de l'adversaire.

Nitrure de gallium

Le développement et l'intégration de l'APG-85 incorporeront certaines des dernières technologies disponibles et contribueront à assurer la supériorité aérienne. Ce radar avancé fournira une connaissance inégalée de la situation de l'espace de combat qui se traduira par la létalité, l'efficacité et la capacité de survie de la plate-forme. Selon toute vraisemblance, ce radar devrait utiliser des TRM (modules d'émission/réception) via des matériaux utilisant le nitrure de gallium, soit la dernière technologie en date offrant des performances supérieures à celles des radar utilisant l'arséniure de gallium, comme l'AN/APG-81 actuellement employé sur le F-35 et successeur de l'AN/APG-77 équipant le F-22 Raptor.

Lightning II Block 4

Reste que ce radar de nouvelle génération, aux capacités et performances voulues largement supérieures à celles des équipements actuels, équipera les F-35 Block 4... Qui devraient également bénéficier d'un nouveau turboréacteur. En fait le radar est une des améliorations majeures qui devraient être comprises dans le Block 4. Figurent également des améliorations de la capacité de guerre électronique, des systèmes radar et électro-optiques, des armements emportés, des systèmes de navigation mais également du cockpit. Le radar ne nécessitera pas de remplacement du turboréacteur, mais à terme, les modernisations aidant, l'appareil devra bénéficier d'un moteur offrant une poussée supérieure au F135 qui l'équipe actuellement.

Northrop Grumman sur le F-35

Northrop Grumman joue un rôle clé dans le développement, la modernisation, le soutien et la production du F-35. En plus de produire les radars AN/APG-85 et AN/APG-81, l'entreprise fabrique les revêtements du fuselage central et des ailes de l'avion, produit et entretient plusieurs systèmes de capteurs, l'avionique, les systèmes de mission et les logiciels de planification de mission, les didacticiels des systèmes de formation des pilotes et des mainteneurs, la capacité d'essai de simulation de guerre électronique et les technologies à faible observabilité.