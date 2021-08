Norse Atlantic Airways reprend du Boeing 787

Relancer le réseau long-courrier de Norwegian Air

Bjorn Kjos, l'un des cofondateurs et ancien président de la défunte Norwegian Air, a de la suite dans les idées. Après avoir réussi à convaincre un groupe d'investisseurs de relancer le réseau long-courrier de Norwegian, il travaille désormais à bâtir une flotte de Boeing 787 pour la nouvelle compagnie aérienne Norse Atlantic Airways avec l'aide des loueurs qui se retrouvent avec un certain nombre de long-courriers sur les bras depuis la pandémie de Covid-19.

Six Boeing 787-9 de plus

Norse Atlantic Airways a ainsi réussi à récupérer neuf Boeing 787 (trois 787-8 et six 787-9) chez AerCap et vient d'ajouter six Boeing 787-9 supplémentaires loués chez BOC Aviation. Les appareils sont livrables d'ici à la fin de cette année, ce qui correspond au calendrier de lancement des vols annoncé par la jeune compagnie aérienne au départ des trois aéroports européens et à destination des Etats-Unis.

Un marché transatlantique rentable

L'objectif est de desservir trois destinations américaines très populaires en Europe : New York, Los Angeles et Miami au départ de Londres, Paris et Oslo. Des lignes exploitées auparavant par Norwegian Air et qui se sont non seulement révélées populaires mais aussi "rentables", souligne Bjorn Kjos. Le marché asiatique est aussi dans les projets de Norse Atlantic Airways mais il s'agit d'abord de se concentrer sur un marché transatlantique qui permet de l'espace à un opérateur long-courrier à bas coûts puisqu'il n'existe pas entre l'Europe et l'Amérique du Nord des "hubs" intermédiaires alors le marché entre l'Europe et l'Asie est beaucoup plus concurrentiel en raison de la présence d'Emirates, de Qatar Airways et d'Etihad Airways.