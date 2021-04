Norse Atlantic Airways choisit des B-787 en leasing

Vols long-courriers

L’obtention en leasing de plusieurs vols long-courriers par Norse Atlantic s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise. Lors de sa fondation, la compagnie avait indiqué qu’elle couvrirait comme destinations New York, Los Angeles, Miami, Londres, Paris et Oslo.

Un investissement judicieux

Norse Atlantic indique avoir conclu ce leasing « à des taux et conditions de paiement attractifs ». Les 787-9 seront exploités pendant environ 12 années, et les 787-8 pendant 8 ans. La livraison des Boeing commencera en 2021 – le premier vol de Norse Atlantic est prévu pour décembre prochain- et sera complété au 1er trimestre 2022 au plus tard.

Norse Atlantic Airways

La nouvelle compagnie low-cost a été créée par Bjorn Kjos, directeur général de Norwegian Airlines jusque juillet 2019. Autre investisseur-clé, Bjørn Tore Larsen, également directeur général de OSM Maritime Group, et directeur général de Norse Atlantic. Le registre du commerce norvégien indique que Norse Atlantic ASA (Sa dénomination sociale) a été fondée le 1er février 2021. Coïncidence ou non, deux semaines auparavant, Norwegian Airlines annonçait arrêter ses activités de long-courriers....