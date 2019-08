Nomad Technics fournit un soutien AOG à un Bombardier CL650

Nomad Technics a fourni un soutien AOG à un Bombardier CL650. La division maintenance de Nomad Aviation AG, une société de jets d’affaires, a effectué la maintenance en seulement deux jours. L'appareil situé à l'aéroport international de Malaga, en Espagne, a subi une fuite hydraulique sur le train d'atterrissage. Après la mise en place des pièces de rechange sur le Bombardier, les tests effectués ont montré que l’avion en question pouvait être remis en service. « Nous sommes fiers d'avoir résolu l'incident AOG sur le Challenger 650 avec un temps de réaction extrêmement court durant le week-end », a déclaré Roman Hug, vice-président et directeur général de Nomad Technics.

Lorsque l'opérateur du CL650 a contacté Bombardier samedi après-midi, l'avionneur a mobilisé un Challenger 300, basé à Francfort, dans le cadre de programme « Bombardier Mobile Response Team », qui a été envoyé à Bâle où Nomad Technics a ouvert une installation de maintenance à l'EuroAirport en août 2018 pour permettre au fournisseur de service MRO de rejoindre l’opérateur du CL650 défaillant. « Grâce à la flexibilité des ingénieurs et aux courts canaux de communication, nous avons pu corriger le défaut avec pleine satisfaction du client », ajoute Heinz Koehli, président exécutif de Nomad Aviation.

Nomad Technics AG effectue des inspections de maintenance et des travaux de réparation non routiniers sur les biréacteurs d'affaires Bombardier Challenger des séries 600 et 850 ainsi que sur les Bombardier Global XRS, Global 5000, Global 6000 et sur les Embraer Legacy 600 and 650. Les autres appareils concernés incluent la série C525 de Cessna.