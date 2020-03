Ni Ebace, ni Aero Friedrichshafen

Virus et salons, le mauvais mélange

Conséquence logique de l'impact du Covid-19, les organisateurs du salon de l'aviation d'affaires de Genève (Ebace, European Business Aviation Convention & Exibition) ont décidé d'annuler l'évènement qui devait se tenir du 26 au 28 mai 2020, par mesure de sécurité et aussi il est vrai, face aux restrictions des déplacements aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis.

Report à 2021

L'Ebace n'est pas la seule manifestation touchée, puisqu'Aero Friedrichshafen, plus largement consacré à l'aviation générale et qui était prévu du premier au quatre avril, voit également sa date reportée à 2021. " Ni le calendrier [du salon de ] Friedrichshafen ni les événements qui se déroulent au sein de l’industrie n’auraient permis un rééchelonnement facile à l’été ou à l’automne de cette année. Après avoir examiné tous les avantages et les inconvénients, nous avons constaté qu’une date en 2021 serait la seule voie raisonnable et acceptable pour l’ensemble de l’industrie ", ont commenté les organisateurs.