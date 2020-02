NH90 : modernisation de quatre simulateurs de mission

Le consortium HFTS qui réunit, à parts égales, Airbus Helicopters, CAE, Rheinmetall et Thales, va procéder à la remise à niveau des quatre simulateurs de mission NH90 des forces allemandes au tout dernier standard hélicoptère MR-1. Signé récemment, le contrat vient compléter le contrat de financement privé initial signé en 2004. "Cette modernisation s’accompagne d’une rénovation des configurations informatiques, du remplacement du poste instructeurs et du logiciel d’animation de la situation tactique (CGF) et prévoit une certification de niveau C auprès de l’autorité européenne EASA", indique Thales qui poursuit : "grâce à ce programme, les forces armées allemandes pourront fournir des services de formations de pointe pour leurs équipages NH90 dans un environnement virtuel. De plus, l’interconnexion des simulateurs répartis sur les sites de Bückeburg, Fassberg et Holzdorf et l’ouverture vers les autres moyens d’entrainement de l’Armée allemande permettra aux équipages de faire de l’entraînement collectif sur des missions complexes". "Tous les pilotes de NH90 des forces armées allemandes ont utilisé exclusivement les simulateurs de HFTS GmbH au cours de la dernière décennie, totalisant 200 000 heures de vol. Des clients internationaux tels que la Suède, la Belgique, la Finlande et la Nouvelle-Zélande se sont également entraînés avec succès sur les simulateurs NH90 ces dernières années", souligne Peter Halbig, directeur du consortium.