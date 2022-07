New Space : l’opérateur de lancement écossais Skyrora s’agrandit

Premier vol fin 2022

La startup écossaise Skyrora, fondée en 2017 à Édimbourg, développe actuellement le microlanceur à trois étages Skylark XL (Alouette), équipés de moteurs fonctionnant au peroxyde d'hydrogène et au kérosène.

L’engin mesure 22,7 m de hauteur pour 2,2 m de diamètre, et pèse 55,8 tonnes au décollage : il est comparable aux microlanceurs allemands Spectrum d’Isar Aerospace ou RFA One de Rocket Factory Augsburg.

L’objectif est de placer jusqu’à 315 kg de charge utile sur orbite héliosynchrone, à 500 km d’altitude.Le premier vol est attendu au dernier trimestre de cette année, depuis le spaceport de

SaxaVord (précédemment appelé Shetland Space Centre), au nord des îles Shetland.

Jusqu’à seize exemplaires par an

Le 14 juillet, à quelques jours de l’ouverture du salon de Farnborough, Skyrora a annoncé l’ouverture d’une nouvelle installation de bureaux et de fabrication et de production de moteurs-fusées à Cumbernauld, à l’Est de Glasgow, d’une surface de 5 100 m2.

« Ce site de fabrication et d'assemblage spécialement conçu, combiné au centre d'essais de Midlothian [à Édimbourg], permet à Skyrora de prendre en charge directement le cycle de développement en interne, a commenté Jack James Marlow, chef de l'ingénierie de Skyrora. En tant qu'entreprise, nous disposons désormais d'un ensemble complet d'installations nationales permettant un contrôle étroit de la qualité ainsi qu'un développement et des tests rapides de Skyrora XL avant son vol de démonstration. »

Le site de Cumbernauld constitue désormais la plus grande infrastructure de ce type au Royaume-Uni. La production de trois lanceurs y a déjà commencé, et devrait à terme atteindre jusqu’à seize exemplaires par an.