New Shepard revole, après quinze mois d’absence

Premier pépin en sept ans

Depuis sa fondation en 2000, la société spatiale de Jeff Bezos affiche le motto « Gradatim Ferociter » (Graduellement, avec audace, en latin), qui traduit une stratégie ambitieuse mais sans précipitation, et qui se vérifie notamment avec un retour en vol du lanceur suborbital monoétage New Shepard… plus de quinze mois après l’échec en vol de sa 23e mission (inhabitée), le 12 septembre 2022.

Le contrôle du lanceur avait été perdu une minute après le décollage (suite à une défaillance du moteur BE-3), et le système d’éjection d’urgence avait été activé, ce qui avait permis de récupérer intacte la capsule et ses 36 charges utiles commerciales, tandis que le premier étage s’écrasait au sol.

C’était le premier revers essuyé par Blue Origin depuis le premier vol complet du New Shepard, le 29 avril 2015, qui avait été jugé réussi malgré le crash de son étage NS3 à l’atterrissage – la cabine, elle, avait bien été récupérée en fin de mission, après avoir culminé à 93,5 km d’altitude.

Flown to Space

New Shepard s’est donc à nouveau élancé depuis le site de West Texas (Corn Ranch, Texas), le 19 décembre à 16 h 43 UTC.

Le premier étage NS4 volait pour la première fois depuis janvier 2021, et la cabine RSS H. G. Wells pour la dixième fois depuis décembre 2017.

L’altitude de culmination a été de 107 km, et la mission a duré 10 minutes et 13 secondes.

A son bord avaient été installées 33 charges utiles et 38 000 cartes postales d’élèves et d’étudiants du monde entier, récoltées par la fondation Club for the Future, créée en 2019 par Blue Origin dans le but d'inspirer les générations futures à poursuivre des carrières dans les sciences et techniques (STEM), et les aider à inventer l'avenir de la vie dans l'espace.

Chaque carte postale sera retournée à son créateur, estampillée « Flown to Space » (A volé dans l’espace).