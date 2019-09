Neuf astronautes dont un Emirien à bord de la Station spatiale internationale

C’est de nouveau en mode express que le Soyouz MS-15, lancé le 25 septembre à 13h57 UTC depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, a rejoint la Station spatiale internationale : dès 19h42 UTC, l’amarrage se terminait sur le port arrière du module russe Zvezda.

A bord du 144e vaisseau Soyouz de l’histoire, le Russe Oleg Skripotchka (49 ans, 3e vol spatial), l’Américaine Jessica Meir (42 ans, 1er vol) et le premier astronaute des Emirats Arabes Unis : Hazza Al Mansouri (35 ans).

Deux dernières.

C’était la dernière fois qu’était mis en œuvre un lanceur analogique Soyouz FG, désormais remplacé par le Soyouz 2.1a digital.

Le lancement du 25 septembre marquait également la dernière utilisation du mythique pas de tir n°1 de Baïkonour, d’où s’était élancé Youri Gagarine, le 12 avril 1961.

Quatre nationalités regroupées.

Neuf personnes se trouvent désormais à bord du complexe orbital, pour la première fois depuis septembre 2015 : les passagers du Soyouz MS-15 ont rejoint le Russe Alexeï Ovtchinine et les Américains Nick Hague et Christian Koch (arrivés le 15 mars dernier avec le Soyouz MS-12), ainsi que le Russe Alexandre Skvortsov, l’Italien Luca Parmitano et l’Américain Andrew Morgan (arrivés le 21 juillet suivant avec le Soyouz MS-13).

Hazza Al Mansouri rentrera le 3 octobre (après un vol de 9 jours) en compagnie d’Alexeï Ovtchinine et de Nick Hague (après 203 jours), à bord du Soyouz MS-12.

Luca Parmitano prendra alors le commandement de la station.