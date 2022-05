Ce 9 mai, le Nato Tiger Meet 2022 vient d'être lancé en Grèce. Basé sur une association regroupant les 23 escadrilles membres, cet exercice annuel a pour but d'augmenter l'interopérabilité des pilotes lors de missions complexes, regroupant un très grand nombre d'appareils de différents types et nationalités. Retour sur l'un des exercices aériens annuels les plus complexes au sein de l'OTAN, qui n'était au départ qu'une simple rencontre d'une journée entre trois escadrilles.

Nato Tiger Meet 2022 Du 9 au 20 mai, la base aérienne d'Araxos (Achaïe, Grèce) va recevoir le NATO Tiger Meet 2022. Il s'agit d'un exercice regroupant plus de 60 avions de combat, de transport, de guet et de commandement, d'hélicoptères,... provenant de pays membres de l'OTAN et d'alliés. Cet exercice annuel a pour objectif de "s'entrainer en combattant" : amélioration des tactiques, techniques et procédures tout en poussant l'interopérabilité à son maximum. Participants Membres 31 Smd (Belgique, F-16A/B MLU Falcon)

11F (France, Rafale M)

ECE 1/30 (France, Rafale B/C)

EC 3/30 (France, Rafale B/C)

335 Mira (Grèce, F-16C/D Falcon)

12° Gruppo (Italie, EF-2000 Eurofighter)

ALA 15 (Espagne, EF-18+ Hornet)

221 VrL (République tchèque, Mi-24V Hind)

Staffel 11 (Suisse, F/A-18C/D Hornet)

1 AEW&C (OTAN, E-3A Sentry) Participants externes 4F (France, E-2C Hawkeye)

336 Mira (Grèce, F-16C/D Falcon)

330 Mira (Grèce, F-16C/D Falcon)

340 Mira (Grèce, F-16C/D Falcon)

341 Mira (Grèce, F-16C/D Falcon)

343 Mira (Grèce, F-16C/D Falcon)

331 Mira (Grèce, Mirage 2000-5)

338 MDV (Grèce, F-4E Phantom II)

356 MTM (Grèce, C-130H Hercules)

358 MED (Grèce, Bell 205A)

359 MAEDY (Grèce, PZL-M18)

364 MEA (Grèce, T-6A Texan II)

380 MIra (Grèce, EMB145H AEW&C) Visiteurs Esq 301 (Portugal, F-16A/B MLU Falcon)

TaktLwG 74 (Allemagne, EF-2000 Eurofighter) Observateurs 3 escadrilles enverront des observateurs afin d'analyser le déroulement de cette rencontre : 313 Sqn (Pays-Bas), 6 ELT (Pologne), 2.Staffel (Autriche).

Une association Après la Seconde Guerre mondiale, les différentes forces aériennes de l'OTAN ne s'entrainait que trop rarement avec d'autres forces aériennes de pays membres de l'OTAN. En 1961, un général américain (USAF) et un général français (AAE), au cours d'une banale discussion, se sont accordés sur les bénéfices que pouvait apporter un entrainement annuel entre leurs pilotes. Très vite, une escadrille anglaise participe également et sera d'ailleurs l'hôte de cette rencontre d'une journée seulement : le tout premier Tiger Meet regroupe alors les Super Mystère B2 de l'EC 1/12 (France), les F-100D Super Sabre du 79 TFS (États-Unis) et les Lightning F.1 du 74 (F) Sqn (Royaume-Uni). Les trois unités ont un point commun ; ils ont un tigre sur leur emblème. Les trois escadrilles forment alors l'Association des Tigres de l'OTAN. C'est ce qui donnera l'idée pour l'édition suivante, en 1962, d'inviter toutes les unités aériennes des États membres de l'OTAN ; le succès est au rendez-vous. Une seule exception se retrouve dans la 11F de l'Aéronautique navale : son blason comporte un hippocampe. Toutefois, lors de son intégration à l'Association, la 11F servait sur le porte-avion Clemenceau, en hommage à George Clemenceau, surnommé "Le Tigre". Rafale Marine de la 11F. © Fermer

Au fil du temps, avec l'augmentation du nombre de participants et la complexité de l'organisation (qui passe d'un seul et unique jour à désormais deux semaines), l'escadrille organisatrice n'avait plus les moyens d'organiser à elle seule le NATO Tiger Meet (NTM). Chaque exercice est désormais organisé par l'escadrille en charge qui est elle-même soutenue par divers éléments de sa Force aérienne nationale. Il y a également la mobilisation de différentes ressources au sein des forces armées nationales : mise à disposition de navires, d'avions de combat,... pour augmenter la réalité des exercices en fournissant une réelle force d'opposition (OpFor) aux groupes de 40, 60, 80 voire 100 avions des escadrilles Tigre. L'avantage est très conséquent : chaque année, les escadrilles s'entrainent dans un grand exercice aérien à effectuer des opérations complexes, avec la possibilité de patrouilles mixtes, combinant des missions de reconnaissances, de combat search-and-rescue (CSAR), de combat aérien, de bombardement à haute ou très faible altitude,... Ces différentes missions sont parfois effectuée en une seule journée, démontrant à la fois la complexité de l'organisation mais aussi le haut degré d'interopérabilité entre ces escadrilles : il faut savoir intégrer le rôle de chacun, connaitre ses possibilités mais aussi celles des autres avions, afin de pouvoir remplir les objectifs de chaque opération, tout en prenant en compte le ravitaillement en vol, le commandement aéroporté, etc. Il y a également des échanges de pilotes durant les missions. Ils permettent aux escadrilles d'avoir un retour d'expérience sur les autres types d'avions et d'hélicoptères des forces alliées. Le fait de disposer d'une association permet aux pilotes de se retrouver chaque année et donc de continuer à apprendre sur les autres escadrilles et leurs matériels (capacités, spécialités, besoins lors d'opérations,...). En termes tactiques, cela signifie qu'il existe au sein de l'OTAN 22 escadrilles entrainées à coopérer ensemble sur de multiples scénarios. Deux escadrilles sont actuellement en période probatoire : le 1. Bojová letka sur MiG-29 (Slovaquie) et le 2. Staffel sur Eurofighter (Autriche). Ils ne deviendront membres que sur l'accord des autres chefs d'escadrilles membres, après qu'ils aient démontré durant les précédentes éditions leur esprit tigre. L'intégration des Slovaques risque toutefois d'attendre puisque leurs appareils sont sur le point d'être mis à la retraite et ils ne voleront sur leurs nouveaux F-16 block 70/72 qu'à partir de 2024. La Pologne assurera alors les missions de police du ciel dans le ciel slovaque ( article sur ce sujet ).

Tiger Spirit Plusieurs traditions ("Tiger ! Tiger ! Tiger !", sketchs, diner protocolaire,...) et compétitions (meilleur uniforme tigre, meilleur escadrille en terme d'objectifs remplis,...) se perpétuent au fil des ans. L'une des traditions les plus visibles pour le grand public se trouve être la décoration des avions. Elle remonte à l'arrivée tout a fait inattendue, en 1969, d'un F-104 du contingent canadien. Celui-ci est peint avec des rayures tigrées jaunes et noires du nez à la queue. Le Colonel Don Verhees, conseiller auprès de l'Association des Tigres de l'OTAN expliquait en 2008 cette tradition : "On n'avait encore jamais vu ou entendu parler de ça, c'était un vrai choc parce que le dessein sur ordinateur n'existait pas à l'époque. Donc, quand on a vu arriver cet appareil, personne n'en croyais nos yeux. Tous le monde s'est demandé comment ils avaient fait ça ? Comment est-ce qu'ils avaient fait pour obtenir la permission ? Qui l'avait peint ? C'était un mystère et ça s'est perpétué au fil des années." Le premier avion avec un camouflage tigre, le CF-104 canadien. © Fermer

Les avions ne sont pas les seuls à être mis au thème "tigre" puisque les pilotes, mécaniciens et personnels de soutiens arborent également des gants, combinaisons de vol,... tigrées. Cette tradition s'est aussi étendue aux différents véhicules de l'aéroport d’accueil et il n'est donc pas rare d'apercevoir une voiture de piste ou un camion ravitailleur entièrement recouvert d'un "camouflage" tigré. Parmi toute les récompenses, la plus enviée reste le Silver Tiger Trophy. Elle résume à elle seule l'esprit de ce rassemblement puisqu'elle récompense l'escadrille ayant démontré le plus haut degré de professionnalisme et d'ouverture aux autres. Ainsi, ce qui était au départ une simple rencontre trilatérale entre pilotes de forces aériennes alliées fait aujourd'hui partie des plus complexes et plus grands exercices aériens annuels au sein des forces aériennes des pays de l'OTAN mais aussi de leurs alliés, intégrant toutes les missions possibles que le spectre aérien moderne pourrait rencontrer.