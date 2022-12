Nasa étudie le comportement d'un ADAVe confronté au crash-test

La mobilité aérienne confrontée à l'impact

La Nasa a récemment effectué un essai de collision en grandeur réelle d'un véhicule conceptuel à décollage et atterrissage vertical électrique (ADAVe ou eVTOL en anglais) au centre de recherche LandIR (Landing and Impact Research, recherche sur l'atterrissage et l'impact) du centre de recherche Langley de la NASA à Hampton, en Virginie. L'ADAVe était un véhicule d'essai "Lift+Cruise" développé par le projet Revolutionary Vertical Left Technology (RVLT) dans le cadre d'un autre programme de la Nasa destiné à faire avancer la recherche pour la mission Advanced Air Mobility (AAM, mobilité aérienne avancée).

La vision de la Nasa pour la mobilité aérienne est d'aider les marchés émergents de l'aviation à développer en toute sécurité un système de transport aérien permettant de déplacer des personnes et des marchandises entre des endroits qui n'étaient pas desservis ou mal desservis par l'aviation. Comprendre comment ces futurs avions peuvent se comporter dans un scénario d'accident est un autre point clé de la recherche. Hissé dans les airs, puis relâché à l'aide de systèmes pyrotechniques, le modèle s'est balancé vers l'avant et est retombé au sol dans un grand fracas.

Un aéronef six places à voilure haute multirotors

"Ce test a été un grand succès pour l'équipe chargée de la résistance au crash à Langley", a déclaré Justin Littell, assistant de recherche pour la branche Dynamique structurelle de Langley. "Nous avons testé avec succès le concept d'aéronef ADAVe représentant un aéronef capable de transporter six passagers, à aile haute, à masse suspendue et à rotors multiples, en obtenant plus de 200 données et en recueillant plus de 20 vues de caméras embarquées."

Une variété d'expériences ont été incluses avec plusieurs configurations de sièges, dont un concept d'absorption d'énergie de la Nasa, des mannequins d'essai de collision de différentes tailles pour étudier les effets des charges de collision sur les occupants de toutes tailles, et un sous-plancher composite modulaire d'absorption d'énergie développé par la Nasa. "Bien que nous soyons encore en train d'examiner les données et les vidéos, et que ces résultats soient préliminaires, nous constatons que deux événements principaux se sont produits au cours de ce test", a déclaré Littell.

Une simulation qui se veut très réaliste

Le premier événement a été l'écrasement du plancher et le choc du siège. Le sous-plancher et les sièges à absorption d'énergie ont fonctionné comme prévu et ont limité l'effet de l'impact sur les mannequins de test de collision. Le deuxième événement a été l'effondrement de la structure supérieure. L'effet de l'effondrement de la structure sur les mannequins est encore en cours d'analyse. Pour cet essai, une masse a été conçue pour représenter la structure de l'aile, les rotors et la batterie. Décision a été prise de supposer que toute la masse de la structure de sustentation et propulsion se trouvait au-dessus de la cabine.

Les données d'essai seront utilisées pour affiner les techniques de modélisation et communiquées à la communauté de la mobilité aérienne afin qu'elle puisse en discuter. "Nos modèles informatiques de pré-test ont bien prédit la déformation du composite jusqu'à la défaillance structurelle," a déclaré Justin Littell. "Cependant, les modèles de calcul n'ont pas permis de prédire l'effondrement de la structure haute [soit ce qui représente la voilure et les moteurs] tel qu'il a été observé lors du test". Les données des essais en grandeur réelle seront utilisées pour améliorer les modèles de simulation afin que les prédictions soient plus réalistes à l'avenir. Les données serviront en outre de base à l'évaluation des conditions et configurations d'essai potentielles qui seront utilisées lors d'un second essai "Lift+Cruise", prévu pour la fin 2023.