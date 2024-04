Nantes-Atlantique programme des travaux sur deux ans

À la suite de l’annonce du report de 2 ans de la fin de concession actuelle (de fin 2023 à fin 2025) et en réponse à la demande du ministère des Transports, la DGAC et la société Aéroports du Grand Ouest (AGO), dont les actionnaires sont VINCI Airports, ETPO (Entreprise des Travaux Publics de l’Ouest) et la CCI Nantes-Saint Nazaire, ont convenu d’un programme de travaux de 26 millions d’euros qui vise à garantir une exploitation dans les meilleures conditions possibles, jusqu’au démarrage de la prochaine concession. Cette feuille de route complète le programme d’investissements et de renouvellement quinquennal de 44 M€ déjà engagés depuis 2019.

Du fait du décalage du réaménagement de l’aéroport, les infrastructures vieillissantes nécessitent un entretien régulier pour les maintenir en bon état de fonctionnement. En 2024, AGO va réaliser la dernière tranche de la rénovation de la piste (sur 900 m), initiée en 2022 et poursuivie en 2023. Les travaux consistent à remplacer les enrobés de surface, la nuit entre minuit et 6h, pendant environ 3 semaines, avec l’enjeu de rendre la piste opérationnelle chaque matin. Les aires de stationnement des avions seront aussi renforcées et certains équipements de l’aérogare seront remplacés (ascenseur, équipements de climatisation et de traitement d’air, postes de distribution haute tension…).

D’importantes améliorations sur le parcours passager

Afin de gagner en fluidité lors des contrôles des passagers et de leurs bagages cabine, 5 nouveaux portiques de détection seront installés, une vingtaine de détecteurs de traces d’explosifs seront déployés, ainsi qu’une dizaine de détecteurs pour les liquides. Du côté des parkings passagers, l’amélioration de l’affichage du nombre de places disponibles sur chaque parking dès la voie d’accès en provenance du périphérique, la mise en place de la lecture des plaques minéralogiques aux entrées et sorties des parkings de proximité, et la reconfiguration du parking dépose-minute faciliteront le stationnement et permettront aux passagers et accompagnants de gagner du temps.

Sur le parcours des départs, la liaison entre la partie la plus ancienne de l’aérogare et l’extension réalisée en 2002, mise en place à titre temporaire, va être totalement transformée avec la construction d’une infrastructure équipée notamment d’ascenseur et escalator, permettant d’apporter plus de fluidité et de confort sur le parcours des passagers. Quant aux arrivées, la structure provisoire qui accueille les contrôles d’identité de la police en arrivée sera également améliorée. Par ailleurs, les cheminements piétons seront sécurisés tout le long du parcours passagers côté piste, avec l’installation de systèmes de barrières de protection et de portails d’accès. Afin de s’assurer d’un stock de kérosène en adéquation avec le trafic actuel, AGO s’engage également à lancer un appel d’offres pour reconfigurer le dépôt de carburant existant.

La décarbonation n’est pas oubliée

En cohérence avec la politique environnementale de VINCI Airports déployée sur l’ensemble de ses aéroports, AGO a souhaité lancer au plus vite les travaux réalisables pour 2024-2025. À commencer par l’électrification des 5 postes avions au contact de l’aérogare, pour alimenter en électricité les avions via des équipements (Ground Power Unit) connectés au réseau électrique, sans utiliser de combustible fossile. Enfin, 6 bornes de recharge électrique seront installées sur le parking des loueurs, en complément des 3 bornes nécessaires aux besoins propres à AGO, et viendront aussi compléter le service de recharge aujourd’hui disponible pour les passagers.