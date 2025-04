Munitions téléopérées : MBDA en ordre de marche pour démarrer la production

Munitions téléopérées : MBDA capitalise sur les briques technologiques du missile Akeron

Toujours pas de contrat de série dans les munitions téléopérées, mais MBDA affirme s'en rapprocher, en capitalisant sur les briques technologiques issues du missile antichar Akeron, et des développements liés aux appels à projets de l'agence d'innovation de la défense, Colibri et Larinae. Le tout « avec « une maîtrise de l'effet global : "notre vraie valeur ajoutée réside dans la chaîne d'armement et la chaîne de guidage, assure le directeur des programme de MTO.

Même après avoir perdu la bataille de la MTO à courte portée en France (gagné par KNDS et Delair), MBDA a poursuivi sur sa lancée et a réalisé un premier tir avec guidage terminal de sa RCX50 (photo) le 7 mars dernier. La performance a été réalisée à DGA Techniques terrestres à Bourges, foudroyant l'intérieur d'un Renault déclassée sans générer de dégâts alentour.

RCX50 avec Novadem et RCH170 avec Delair

Développé avec Novadem, la RCX50 de 2 kg vole jusqu'à une heure, avec une liaison de données éprouvée jusqu'à 10 km. Elle traite prioritairement les véhicules et blindés légers, avec une gamme de prix de « quelques dizaines de milliers d'euros » explique MBDA. La production doit commencer en décembre, pour des livraisons en 2026.

La RCH170 de 18 kg développée avec Delair bénéficie elle aussi d'un traitement d'image issu du missile Akeron, et vise les 70 km de portée (50 km déjà vérifiés) avec une heure d'autonomie. Le premier vol avec guidage terminal est attendu « dans les semaines qui viennent ». C'est plus obscur pour un contrat de série en France, puisque la compétition n'est en fait toujours pas lancée. MBDA assure néanmoins être capable d'entrer en production en 2026. La munition sera capable de fonctionner en meute, avec une coordination possible de drones et de MTO depuis la station-sol, avec « pourquoi pas à l'avenir des communication directe entre le drone et la munition téléopérée, et une coopération avec un missile ». Le lancement pourrait se faire depuis un lanceur multi-engins (mêlant missiles et MTO), mais aussi un lanceur dédié, une rampe, et même un aéronef.

Et la Diamond Shaped

La Diamond Shaped -aussi connue sous le nom de Raijin; sera plus rapide, de la classe des 300 km/h, pour une masse réduite de 6 kg et une endurance de 40 minutes. Le projet est étudié avec le droniste Fly-R pour une armée du Moyen-Orient, mais là aussi sans contrat de série pour l'heure. MBDA évoque une production locale, sans doute dans le cadre d'une joint venture, avec une capacité à produire dans les deux ans.